Per pastaruosius keletą metų avokadai smarkiai išpopuliarėjo. Ir ne tik dėl to, kad yra skanūs ir tinka su įvairiausiais patiekalais, bet ir dėl maistingų bei vertingų medžiagų gausos. Avokaduose yra gerųjų riebalų ir kitų organizmui naudingų medžiagų, tokių kaip kalio bei magnio.
Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad avokadai pirkėjų mėgstami visais metų laikais – tiek kaip gardžių pusryčių dalis, tiek kaip sveika alternatyva užkandžių užtepėlėms
„Vaisiai ir daržovės – tos gėrybės, be kurių neapsieina kasdienis pirkėjų krepšelis. Jei vasaromis karaliauja lietuviškas derlius ir ką tik nuskintos daržovės, orams atšalus pirkėjai vis dažniau atsigręžia į Lietuvos kraštuose neaugančius vaisius bei daržoves: mėgaujasi granatais, mangais, citrusais bei, žinoma, avokadais. Pastarieji populiarūs visais metų laikais, o į pirkėjų krepšelius itin gausiai keliauja vos tik pasirodžius akcijoms“, – teigia G. Kitovė.
„Iki“ vaisių ir daržovių skyriuje dirbanti Jolanta Sabaitienė sako, kad avokadai yra populiarus maisto produktas, ypač tarp kokybiška mityba besirūpinančių žmonių, o ir panagrinėjus jų maistinę vertę toks faktas neturėtų stebinti – avokaduose yra gausu gerųjų riebalų, baltymų, kalio, magnio, vitaminų C, K, E, B6 ir daugelio kitų gerųjų medžiagų.
J. Sabaitienė pasidalijo ir keliais praktiniais patarimais, kurie padės atskirti sunokusius avokadus. Jeigu avokadas pasižymi šviežiai žalia spalva ir yra kietas spaudžiant – jis valgyti nėra tinkamas ir greičiausiai sunoks tik po 4–5 dienų. Jeigu avokadas yra tamsiai žalias ir gana tvirtas spaudžiant – jis sunoks po 1–2 dienų. Anot jos, tamsiai žalias ir minkštokas spaudžiant avokadas yra tobulai sunokęs, o rudas ir tižus yra jau pernokęs, todėl nevalgomas. Tam, kad avokadas iki galo prinoktų, juos reikėtų laikyti kambario temperatūroje. O jeigu norite, kad jie sunoktų itin greitai – juos geriausia laikyti popieriniame maišelyje, į maišelį dar galima įdėti ir bananą.
Bandant patikrinti avokado kietumą, netikrinkite stipriai spaudžiant pirštais ar ragais. Avokadas yra delikatus, todėl per stipriai suspaudus gali būti pažeista odelėje. Avokadą geriausia tikrinti paėmus į rankas ir lengvai spustelėti visu delno paviršiumi, nesukoncentruojant spaudimo jėgos į vieną konkretų tašką. Taip bus galima suprasti sunokimo lygį, tačiau vaisius nebus pažeistas.
Dalis žmonių avokadą parduotuvėje tikrina nuimdami ant jo esantį kotelio galiuką. To šiukštu nereikėtų daryti. Parduotuvėje nuėmus likusį stiebelio galiuką nuo avokadų yra pažeidžiamas jų natūralus sandarumas, jie yra veikiami oro ir dėl to jie greičiau genda.
„Kai sunoksta, avokado žievelė tampa tamsiai žalia, o pats vaisius gana minkštas. Jei nesate tikri, ar avokadas prinokęs, paimkite jį visu delnu ir švelniai spustelėkite. Jeigu vaisius minkštas, o ant jo nelieka spaudimo žymių, galite valgyti. Jei žymės ant avokado vis dėlto lieka, o perpjovę pamatote, kad avokadas parudavęs, nevalgykite jo – pernokęs“,– pataria J. Sabaitienė.
Teisingai pasirinkus sunokusius avokadus, iš jų galima pasigaminti galybę gardžių patiekalų. „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalisi 3 išskirtiniais receptais su avokadu, kurie paskanins ne tik kasdienius pusryčius, bet ir taps puikia idėja artėjančių stalui.
Avokadų ir šokolado putėsiai
Gaminimo laikas: 5 minutės
Reikės: 2 prinokusių avokadų; 1/4 puodelio kakavos miltelių, 1/4 puodelio šokolado drožlių, 3-4 šaukštai pieno arba auginalinio gėrimo, 1/2 šaukštelio vanilės ekstrakto, 1/8 šaukštelio druskos, 1/4 puodelio klevų sirupo
Gaminame: Visus recepte surašytus ingredientus sudėkite į maišytuvą ir sutrinkite iki vientisos masės. Galiausiai, gautą masę sudėliokite į nedidelius indelius ir kelioms valandoms padėkite į šaldytuvą. Putėsius patiekite šaltus.
Avokadų traškučiai
Gaminimo laikas: 30 minučių
Reikės: 1 labai didelio arba 2 vidutinio dydžio avokadų, 1 žaliosios citrinos, 100 g kietojo sūrio, 1/8 šaukštelio druskos
Gaminame: Avodą sutrinkite ir sumaišykite su žaliosios citrinos sultimis bei druska. Tuomet į gautą masę sumaišykite su kietuoju sūriu. Paėmus šaukto dydžio pagamintos “tešlos” rutuliuką jį pasukti tarp delnų ir prispausti ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Suformavus visus paplotėlius kepti 180 C laipsnių orkaitėje apie 20 minučių. Prieš ragaujant leiskite pilnai atvėsti.
Avokadų „majonezas“
Gaminimo laikas: 15 minučių
Reikės: 1 avokado (~140 g), 1 šaukšto alyvuogių aliejaus, 1 skiltelės česnako, 1 šaukštelio garstyčių, druskos, pipirų.
Gaminame: Išskobkite avokadą ir sudėkite į dubenį. Dėkite ir susmulkintą česnako skiltelę, alyvuogių aliejų, garstyčias, pagardinkite druska ir pipirais. Viską sumaišykite iki vientisos kreminės masės.