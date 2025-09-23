Praėjusią savaitę vyko trijų dienų trukmės Pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų kursai, kurių metu parengta daugiau nei dvi dešimtys būsimų instruktorių. Tai jau šeštieji nuo pavasario organizuojami kursai, kuriuose Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM) specialistai kartu su ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir kitų sričių ekspertais paruošė daugiau nei šimtą instruktorių. Dalis iš jų įgytomis žiniomis nuo rugsėjo pabaigos dalinsis su mokytojais ir vietos bendruomenėmis visoje Lietuvoje.
„Šiuo geopolitinio neapibrėžtumo laikotarpiu svarbu, kad kuo platesnis visuomenės tinklas žinotų, kaip elgtis karinio konflikto metu. Plėsdami instruktorių tinklą užtikrinsime dar efektyvesnę ir spartesnę visuomenės atsparumo plėtrą. Dėkojame visiems atsakingiems piliečiams, nevyriausybinio sektoriaus atstovams, nusprendusiems tapti instruktoriais ir prisidėti prie visuomenės švietimo“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Mokymus organizuojančio MPPD prie KAM vadovas Virginijus Vitalijus Vilkelis teigia, kad mokymuose suteiktos žinios gali būti pritaikomos ir įvairių ekstremalių situacijų, gamtinių stichijų metu.
„Būsimieji instruktoriai mokėsi ir veiksmų algoritmų, komunikavimo principų, naudojant šiuolaikines ir laiko patikrintas ryšio priemones, supažindinome ir su civilių evakuacijos principais, rekomendacijomis dėl evakuacijos. Daug dėmesio skyrėme ir streso valdymui bei psichologiniam atsparumui – suteikiami patarimai gali būti pritaikomi įvairių krizinių situacijų metu“, – teigia V. V. Vilkelis.
MPPD prie KAM organizuojamuose trijų dienų mokymuose potencialūs instruktoriai studijavo pilietinio pasipriešinimo sampratą ir būdus, gilinosi į psichologinio atsparumo svarbą ir elgesį ekstremaliose situacijose, susipažino su hibridinių grėsmių samprata ir tipais, pasirengimu ekstremalioms situacijoms ir karo metui, gilino žinias pirmosios pagalbos suteikimo srityje, tobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius.
Siekiant suteikti visuomenei šiems neramiems laikams reikalingų žinių, MPPD prie KAM didžiuosiuose šalies miestuose reguliariai organizuoja nemokamus pilietinio pasipriešinimo ir atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymus, kuriuose galima įgyti šiems neramiems laikams reikalingų žinių. Nuo sausio iki rugpjūčio pabaigos Lietuvoje buvo surengti 37 atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai, juose dalyvavo daugiau nei 1200 dalyvių. Per tą patį laikotarpį įvyko daugiau nei 100 pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulio mokymų, kuriuos išklausė daugiau nei 3500 asmenų.