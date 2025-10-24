Parengti nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos teritorijoje esančio kitos paskirties inžinerinio statinio, aikštelės, Beržų g. 3, Tūbelių k., Lukšių sen., Šakių r. rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.
Susipažinti su dokumentacija galima Šakių r. savivaldybės internetiniame puslapyje www.sakiai.lt (https://www.sakiai.lt/puslapiai/statyba-20180525070554)
Pasiūlymus dėl projekto rengimo galima teikti elektroniniu paštu – [email protected], tel. nr. +370 345 66100 arba paštu – Šakiai, Bažnyčios g. 4, Šakių rajono savivaldybė, LT-71115.
Informacija teikiama ir kreipimaisi raštu priimami iki 2025 m. spalio 28 d. Projekto vadovė Justina Padvarskaitė-Venslovienė.
Viešas susirinkimas vyks 2025 m. spalio 28 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu.
Prisijungimo nuoroda čia.