Ketvirtadienį Marijampolės krašto muziejuje iškilmingai atidaryta Suvalkų krašto muziejaus (Muzeum Okręgowe w Suwałkach) paroda „Abipus sienos“. Tai dar vienas svarbus žingsnis ilgus metus trunkančiame glaudžiame bendradarbiavime tarp Marijampolės ir Suvalkų miestų bei jų kultūros įstaigų.
Marijampolės ir Suvalkų savivaldybės bendradarbiauja jau daugiau nei 30 metų, o muziejininkų partnerystei – 20 metų. Paroda „Abipus sienos“ – ne pirmasis Suvalkų krašto muziejaus projektas, pristatytas Marijampolėje, tačiau šis renginys įgauna dar gilesnę prasmę: artimiausiu metu planuojama surengti ir pirmąją Marijampolės krašto muziejaus parodą Suvalkuose.
Parodos atidaryme dalyvavęs Suvalkų krašto muziejaus direktorius Jerzy Brzozowski džiaugėsi ilgalaikiais bendrais projektais, kurie buvo įgyvendinti ne tik Marijampolėje, bet ir Kalvarijoje, Kudirkos Naumiestyje, Prienuose.
Anot direktoriaus, šie projektai apėmė ne tik parodų pristatymus, bet ir konferencijas, leidinių parengimą. J. Brzozowski pabrėžė, kad toks vaisingas bendradarbiavimas nebūtų įmanomas be Europos Sąjungos finansavimo.
Parodos turinį ir meninę vertę susirinkusiems pristatė Suvalkų krašto muziejaus kuratorė Eliza Ptaszyńska. Kuratorė akcentavo, kad ekspozicijoje pristatomi skirtingų stilių ir laikotarpių darbai, kuriuos sukūrė net devyni autoriai.
Vis dėlto, pasak kuratorės, tarp kūrinių galima įžvelgti ir vienijančių elementų – beveik visi autoriai turėjo ryšių su Lietuva, ypač su Vilniumi, kur kai kurie menininkai buvo aktyvūs kultūros organizacijų kūrėjai.
E. Ptaszyńska atkreipė dėmesį ir į tai, kad daugelyje darbų pastebima nauja meninė kalba, pereinama prie simbolizmo, kuris atspindi šiuolaikinį laikmetį. Kiekvieno menininko kūryboje atsispindi jų asmeninės patirtys ir gyvenimo kelias.
Ypatingas dėmesys šioje parodoje skirtas netoli Panevėžio gimusiam, šiuo metu Varšuvoje gyvenančiam dailininkui, grafikui ir režisieriui Stasiui Eidrigevičiui.
Minint 150-ąsias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metines, parodos kuratorė pabrėžė, kad S. Eidrigevičiaus kūryboje naudojamos technikos ir temos – liūdesio, pasakų motyvai – artimos M. K. Čiurlioniui.
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus direktorė Rima Striaušienė sveikindama susirinkusius pabrėžė, kad ši paroda – tai ilgo, kantraus darbo ir abipusio pasitikėjimo rezultatas. Anot jos, stiprus ryšys tarp muziejų ir miestų šiuo geopolitiniu požiūriu sudėtingu laikotarpiu yra ypatingai svarbus.
Parodos atidarymo atmosferą dar labiau sustiprino muzikinė programa – fortepijoninis trio, kurį sudarė Ugnė Lamsaitytė (fortepijonas), Paulina Banaitytė (smuikas) ir Lukrecija Kalinauskaitė (violončelė).
Suvalkų krašto muziejaus parodą „Abipus sienos“ Marijampolės krašto muziejuje galima aplankyti antradieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 18 val. Tai unikali proga išvysti meną, kuris sujungia kultūras, laikmečius ir tautas abipus sienos.