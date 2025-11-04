Marijampolės savivaldybės administracijos Laikinųjų nesudėtingųjų statinių įrengimo ir eksploatavimo konkursų organizavimo komisija 2025 m. spalio 28 d. posėdyje svarstė konkurso „Laikinojo nesudėtingojo prekybos (paslaugų) paskirties statinio įrengimas ir eksploatavimas greta Vytauto g. 56A, Marijampolėje paraiškas.
Konkurse dalyvavo vienas dalyvis. Dalyvio pasiūlyti: statinio išorės parametrai, architektūrinė išraiška, jos dermė su aplinka, numatytos vykdyti veiklos atitiko konkurso sąlygas.
Vadovaujantis Laikinųjų nesudėtingųjų statinių įrengimo ir eksploatavimo konkursų organizavimo tvarkos aprašo 29 punktu, kai pateikiama tik viena paraiška ir ji atitinka visus reikalavimus, aukcionas neskelbiamas.
Todėl konkurso laimėtoja pripažinta Jurgita Jankevičiūtė kurios paraiška ir pateikti dokumentai atitinka galiojančius reikalavimus.