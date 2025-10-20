Paskutinėse „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos 31-ojo turo rungtynėse Marijampolės „Sūduva“ išvykoje su Telšių „Džiugu“ sužaidė lygiosiomis 0:0.
Vos prasidėjus rungtynėms, Igno Plūko budrumą patikrino ukrainietis Denysas Bunčukovas, o po kelių akimirkų kamuolį virš vartų pasiuntė ir sūduviečių saugas Maksymas Pyrohovas.
Kėliniui artėjant prie pabaigos, puikaus perdavimo iš Žygimanto Baltrūno sulaukęs Frankline‘as Tangiri galva į vartus nepataikė. Visai netrukus pavojingai smūgiavo Nauris Petkevičius, tačiau nuo nemalonumų Telšių ekipą išgelbėjo vartininkas Marius Paukštė.
62-ąją minutę padirbėti buvo priverstas ir marijampoliečių vartų sargas – Simonas Urbys atliko tikslų smūgį į tolimąjį viršutinį vartų kampą, tačiau marijampoliečius išgelbėjo Ignas Plūkas.
Po kiek daugiau nei dešimties minučių iš už baudos aikštelės pykštelėjo antrajame kėlinyje aikštėje pasirodęs Dariušas Stankevičius, tačiau vėl sėkmingai sužaidė M. Paukštė.
Po šių rungtynių Donato Vencevičiaus auklėtiniai su 52 taškais lieka ketvirtoje A lygos vietoje.