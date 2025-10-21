Saulėtą ir šiltą rudens dieną prie Vilkaviškio sporto centro gausiai susirinko Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto studentai. Čia vyko ąžuoliukų atsodinimo šventė, kurios metu ne tik atnaujinta žalioji erdvė, bet ir, įgyvendinant projektą „Ąžuolas – Paprūsės simbolis“, pasodintas simbolinis ąžuolas, skirtas pažymėti Paprūsės 500 metų sukaktį.
Prie iniciatyvos prisidėjo Klausučių ir Vilkaviškio seniūnijos, o sodinimo darbams duobes paruošė UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“.
Po ąžuoliukų sodinimo Vilkaviškio sporto centre vyko paskaita, skirta Paprūsės metams paminėti. Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Savivaldybės vicemerai Daiva Riklienė bei Joris Juškauskas, kurie džiaugėsi bendruomenės aktyvumu, gražia idėja ir prasmingu indėliu į krašto istorijos puoselėjimą.
Šventinę nuotaiką kūrė folkloro ansamblio „Sūduviai“ atliekamos dainos. Po koncerto susirinkusieji bendravo, dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi bendrystės akimirkomis.