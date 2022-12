Neleiskite, kad jūsų interjerą užvaldytų nuobodulys ir rutina. Klasikiniai lubiniai ir sieniniai šviestuvai atrodo puikiai ir suteikia namams nuostabaus žavesio, tačiau norėdami, kad jūsų namai būtų patrauklūs ir išsiskirtų, būtinai pridėkite ką nors papildomo apšvietimo srityje. Pastatomi šviestuvai tikrai taps puikia namų dekoro detale.

Pastatomas šviestuvas – apšvietimo elementas ar meno kūrinys?

Pastatomas šviestuvas yra ne tik interjero apšvietimo elementas, jis kartu atlieka svarbų dekoratyvinį vaidmenį. Dėl itin plataus grindų šviestuvų asortimento mūsų miegamasis, svetainė ar kabinetas įgaus neįprastą atmosferą. Kaip ir baldai, meno kūriniai, gėlės ir kiti dekoratyviniai elementai, taip ir šviestuvai turi kuo geriau derėti prie likusio namų interjero. Rinkoje yra itin platus stovimų lempų pasirinkimas, todėl tik nuo mūsų priklauso, kokį modelį išsirinksime. Apšvietimo gamintojai ir platintojai užtikrina, kad jų kuriamos ir parduodamos pastatomos lempos atitiktų klientų lūkesčius ir geriausiai atitiktų jų poreikius bei pageidavimus.

Modernus skandinaviško stiliaus minimalizmas

Skandinaviškas stilius puikiai tinka šiuolaikiškiems interjerams, kuriuose daug šviesos ir kurie pasižymi minimalizmu bei harmonija. Tokio stiliaus kambariuose puikiai tiks santūraus, paprasto dizaino pastatomas šviestuvas. Todėl paprastai pirmenybė teikiama šviestuvams su subtiliu pagrindu ir ne per storu, tiesiu stulpeliu. Tokio šviestuvo gaubtas dažniausiai yra paprastos geometrinės formos, pavyzdžiui, cilindro. Šiuo metu pastatomuose šviestuvuose dominuoja LED technologija, dėl kurios šio tipo šviestuvai šviečia ilgiau, sunaudoja mažiau energijos nei šviestuvai su tradicinėmis lemputėmis, be to, dėl begalės galimų lemputės formų atrodo gražiai ir įspūdingai.

Elegantiški šviestuvai klasikinio stiliaus svetainei

Jei mūsų interjeras įrengtas klasikiniu stiliumi, reikėtų, kad ir pastatomas šviestuvas atitiktų tą patį stilių. Tokiais atvejais puikiai tiks šviestuvai su plačiu, sunkiu pagrindu bei lenktu stovu. Kita vertus, lempos gaubtas – tai tikra pasirinkimo laisvė. Stiklas, perlamutras, medis, krištolas, aliuminis… klasikiniame interjere galite pasirinkti drąsų, elegantišką dizainą. Puikiai tinka chromas, kuris pabrėš šviestuvo prestižiškumą ir modernumą, kartu neatimdamas iš jo klasikinės elegancijos. Nepriklausomai nuo to, kokio tipo šviestuvą pasirinksime, verta prisiminti, kad pastatomas šviestuvas yra daugiau nei tik apšvietimo įrenginys. Tai interjero praktinis ir estetinis elementas. Todėl verta pasirūpinti, kad šviestuvas sukurtų harmonijos pojūtį.