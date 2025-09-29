Kalvarijos savivaldybėje rugsėjo 26 d. buvo pagerbti trijų profesijų darbuotojai – mokytojai, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, kuriuos vienija tikslas žmogui – ugdyti, padėti ir gelbėti.
Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas pasveikino darbuotojus, įteikė padėkas, palinkėjo drąsos, ryžto ir nuolatinio profesinio tobulėjimo nelengvame darbe.
Sveikinimo žodžius renginio dalyviams taip pat tarė ir Kalvarijos savivaldybės vicemerai Vaida Skuolienė ir Antanas Burinskas.
Šventinės dienos minėjimo kulminacija, nuotaikinga ir romantiška dovana – Dainoto Varno koncertinė programa.
Šaltinis: Kalvarijos savivaldybės administracija