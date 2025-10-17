Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui nuo 2026 m. nustatyti 1153 eurų minimalią mėnesinę algą (MMA), vietoje dabartinės – 1038 eurų. MMA didėtų 115 eurų arba 11,1 proc. Taip pat pritarta nustatyti 7,05 eurų minimalųjį valandinį atlygį, vietoj dabar nustatyto 6,35 eurų (didinama 0,70 eurų, arba apie 11,1 proc.).
„Valstybė stipri tiek, kiek stiprus ir saugus jaučiasi labiausiai pažeidžiamas visuomenės narys. Nuoseklus minimalios mėnesinės algos didinimas svarbus siekiant mažiausiai uždirbančių darbuotojų socialinio saugumo ir atskirties mažinimo. Tai tikslai, kuriems ši Vyriausybė skirs ypatingą dėmesį ir ateityje“, – sako Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė.
„Minimalios mėnesinės algos didinimas yra svarbus žingsnis link to, kad darbuotojai, gaunantys mažiausias pajamas, galėtų gyventi oriau ir saugiau. Tai taip pat prisideda prie bendro darbo užmokesčio augimo šalyje ir stiprina socialinį solidarumą,“ – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Ministerijos preliminariais skaičiavimais, nustačius 1153 eurų MMA ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, MMA uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius kitąmet paaugs 59 eurais ir sieks 836 eurus. Tai yra daugiau, nei preliminariai prognozuojama 2026 metų santykinė skurdo rizikos riba, kuri gali siekti nuo 786 eurų iki 799 eurų vienam asmeniui.
Šiuo metu MMA yra 1038 eurai ir sudaro 43,5 proc. vidutinio bruto atlyginimo (atskaičius mokesčius ji siekia 777 eurus ir sudaro apie 53,2 proc. vidutinio neto atlyginimo).
Rugsėjo 9 d. įvykusiame Trišalės tarybos posėdyje socialiniams partneriams nepavyko susitarti dėl MMA nuo 2026 m. sausio 1 d. Trišalė taryba nesusitarė dėl MMA didinimo ir nepriėmė vieno sprendimo dėl 2026 metų MMA dydžio, nes šiuo klausimu buvo pateiktos skirtingos nuomonės: darbuotojų atstovai MMA siūlė kelti iki 1198 eurų, darbdavių atstovų vieni siūlė didinti mažiau, kiti apskritai siūlė nekelti MMA.
Vyriausybės pozicija buvo siekti darbdavių ir profesinių sąjungų sutarimo ir pritarti socialinių partnerių sutartam dydžiui, jeigu toks būtų buvęs.
Preliminariais Finansų ministerijos skaičiavimais, minimalios mėnesinės algos ir minimaliojo valandinio atlygio didinimui reikės 43,6 mln. eurų.
Minimalios algos didinimas palies apie 120 tūkst. darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką („Sodros“ liepos mėn. duomenimis).