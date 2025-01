Marijampolės savivaldybės tarybai pritarus, buvo patvirtintas 2025 m. Marijampolės savivaldybės biudžeto projektas. Šių metų biudžetas – rekordiškai didelis, lyginant su ankstesniais metais, šiemet savivaldybės biudžetas siekia daugiau nei 113 milijonų eurų, o tai net 16,7 mln. eurų daugiau nei pernai.

Kaip ir kasmet, savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos 7 programoms: Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos, Švietimo, Ekonomikos, Valdymo ir administravimo, Darnios aplinkos bei Kultūros, sporto ir jaunimo. Pagal suplanuotus šių metų asignavimus daugiausiai lėšų numatyta Švietimo programai – 44,7 proc., toliau – Darnios aplinkos programa – 18,2 proc. bei Socialinės apsaugos programa – 15,4 proc.

Pasak Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos, padidėjęs biudžetas leis atlikti reikšmingus darbus, kurie prisidės prie savivaldybės klestėjimo. „Rengdami biudžeto projektą, siekėme maksimaliai išnaudoti padidėjusias lėšas svarbiausioms savivaldybės gyventojų reikmėms. Šiais metais daug dėmesio skirsime švietimo įstaigų renovacijai – bus renovuojama Marijampolės Petro Armino progimnazija bei Marijampolės vaikų-lopšelio darželio skyrius „Šaltinėlis“. Taip pat biudžete numatyta ne mažesnė kaip 4 mln. eurų investicija į švietimo įstaigų ugdymo infrastruktūros atnaujinimą ir pedagogų kvalifikacijos kėlimą. Be to, reikšmingos investicijos bus skiriamos gerinti savivaldybės infrastruktūrą. Planuojama remontuoti Kauno, Atgimimo ir Vilkaviškio gatves, įrengti žiedines sankryžas P. Armino, Marių ir Vasaros gatvėse bei pradėti A. Yliaus gatvės tiesimo darbus. Bus tiesiami nauji dviračių takai, didinamas finansavimas automobilių stovėjimo aikštelėms ir plečiamas apšvietimo tinklas kaimiškose vietovėse. Taip pat pradėsime tilto per Šešupę statybas, o kaimo vietovėse bus įgyvendinami dideli melioracijos projektai. Šilumos tinklų perėmimui ir vandentvarkos plėtrai numatėme po 1,5 mln. eurų“, – naująjį biudžeto projektą pristatė meras.

2024 metų Marijampolės savivaldybės biudžeto asignavimai:

Sveikatos apsaugos programa (1268,3 tūkst. eurų)

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms – 796,9 tūkst. eurų

Gyventojų sveikatingumo paslaugoms – 84,4 tūkst. eurų;

Marijampolės PSPC – 77 tūkst. eurų;

Marijampolės ligoninei – 200 tūkst. eurų;

Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui – 110 tūkst. eurų.

Socialinės apsaugos programa (17392,1 tūkst. eurų)

Piniginei ir nepiniginei socialinei paramai – 5884,6 tūkst. eurų. Iš jų:

Įgyvendinti šeimos stiprinimo priemones – 174 tūkst. eurų.

Teikti ir plėtoti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas – 10696,5 tūkst. eurų. Iš jų:

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti – 150,1 tūkst. eurų;

Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimui – 31,2 tūkst. eurų;

Teikti ir plėtoti socialiai pažeidžiamiems asmenims skirtas paslaugas – 205 tūkst. eurų.

Švietimo programa (50557 tūkst. eurų)

Ugdymo lėšos – 29656,2 tūkst. eurų;

Lėšos, skirtos švietimo įstaigų aplinkai finansuoti – 16936 tūkst. eurų;

Mokinių pavėžėjimui – 200 tūkst. eurų;

Švietimo įstaigų remontui – 523 tūkst. eurų;

Biudžetinių įstaigų pajamos – 1800 tūkst. eurų;

Kitos lėšos – 1441,8 tūkst. eurų. Iš jų:

Pradinuko krepšelio programai – 79,4 tūkst. eurų;

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programai – 19,5 tūkst. eurų;

Studijų rėmimo programai – 50 tūkst. eurų;

Švietimo rėmimo programai – 40 tūkst. eurų.

Kultūros, sporto ir jaunimo programa (10645,6 tūkst. eurų)

Kultūros įstaigų veiklai – 5745 tūkst. eurų;

Kultūros programoms finansuoti – 555 tūkst. eurų.

Teikti ir plėtoti fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas – 3134 tūkst. eurų. Iš jų:

Sporto centro veiklai ir remontui – 2470 tūkst. eurų;

Sporto programoms finansuoti – 1105 tūkst. eurų;

Teikti jaunimui skirtas paslaugas – 85,5 tūkst. eurų.

Ekonomikos programa (1509,5 tūkst. eurų)

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui – 135 tūkst. eurų;

Melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūrai – 579,9 tūkst. eurų;

Žemės ūkio funkcijų vykdymui – 194,1 tūkst. eurų;

Turizmo organizavimui ir plėtojimui – 99 tūkst. eurų;

Projektų kofinansavimui – 501,5 tūkst. eurų.

Valdymo ir administravimo programa (11171,7 tūkst. eurų)

Paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui – 1606,8 tūkst. eurų;

Administracijos veiklai – 6212,7 tūkst. eurų;

Seniūnijų veiklai – 364,8 tūkst. eurų;

Informacinėms technologijoms – 490 tūkst. eurų;

Mero rezervo programai – 200 tūkst. eurų;

Priešgaisrinės apsaugos tarybai – 755,7 tūkst. eurų;

Kontrolės ir audito tarnybai – 211 tūkst. eurų.

Darnios aplinkos programa (20628,8 tūkst. eurų)