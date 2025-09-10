Patvirtinti 2025 m. susietosios pajamų paramos už pienines karves dydžiai. Paramos dydžiai yra diferencijuojami pagal valdoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių pagal 4 pakopas: 1 pakopa – už pirmąsias 10 karvių (imtinai), 2 pakopa – už 11–50-tąją karves (imtinai), 3 pakopa – už 51–150-tąją karves (imtinai) ir 4 pakopa – nuo 151 karvės ir daugiau už likusias karves.
2025 m. susietosios pajamų paramos už pienes karves dydžiai yra:
- 1 pakopa – 206,11 Eur už karvę;
- 2 pakopa – 265,06 Eur už karvę;
- 3 pakopa – 294,53 Eur už karvę;
- 4 pakopa – 220,74 Eur už karvę.
Parama bus mokama valdos valdytojams, kurie atitiks visus šiuos reikalavimus:
- kurie 2025 metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus. ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją pajamų paramą už pienines karves.
- už Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje 2025 m. gegužės 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) pienines karves;
- jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) per paskutinius 18 mėnesių iki 2025m. balandžio 30 d.
Papildomos išmokos
Papildoma 30 Eur išmoka už pieninę karvę 2025 metais bus skiriama valdos valdytojui, jeigu laikytojas buvo pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys nepertraukiamai nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2025 m. balandžio 30 d. ir tuo pačiu laikotarpiu šiam kooperatyvui pardavė pieną perdirbti. Kooperatyvai turi būti pripažinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Papildomą 10 Eur išmoką už pieninę karvę, atitinkančią reikalavimus paramai gauti, numatoma skirti, jeigu laikytojo tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose nepertraukiamai nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2025 m. balandžio 30 d.
Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl 2025 m. susietosios pajamų paramos už pienines karves dydžių patvirtinimo“ yra čia.
Su administravimo taisyklėmis galima susipažinti čia.