Artėjantį sekmadienį, kovo 19-ąją, bus minima Tarptautinė paukštienos diena. Šios dienos minėjimas prasidėjo JAV, o vėliau išpopuliarėjo ir kitose šalyse.

Lietuviai pirmenybę teikia vištienai, ji, anot Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, po kiaulienos yra populiariausias pirkėjų pasirinkimas.

„Vištienos pardavimai kasmet auga, beje, vis dažniau į krepšelius patenka ir kalakutiena, antiena. Pastebime, kad mūsų pirkėjams rūpi gyvūnų gerovė, jie domisi, kaip paukščiai buvo auginti, jų kilmės šalis. Todėl net 95 proc. mūsų viso šviežios mėsos reguliaraus asortimento sudaro lietuviška mėsa. Kalbant apie paukštieną, sveriamose vitrinose pardavinėjame tik lietuvišką antieną ir vištieną be antibiotikų, be to, savo kulinariniuose gaminiuose naudojame vien ant kraiko laikomų vištų kiaušinius“, – sako V. Budrienė.

Įdomybės apie paukštieną ir kiaušinius

Pasak „Iki“ mėsos technologo Gintaro Bačkovo, vištienos populiarumas lyginant su kitomis paukštienos rūšimis jo nestebina.

„Vištiena yra itin universali mėsa, nusipirkus vieną paukštį iš jo galima pagaminti daugybę patiekalų. Nuo sriubos, kepsnelių iki sumuštinių ar troškinio. Be to, vištieną lengva paruošti, skirtingi prieskoniai ir marinatai ją gali atskleisti vis kitaip“, – teigia G. Bačkovas.

Tačiau, anot jo, kitas paukštienos rūšis taip pat verta įtraukti į kasdienį racioną – kiekviena pasižymi skirtingomis maistinėmis medžiagomis.

„Visa paukštiena yra ypač geras baltymų šaltinis, tačiau kalakutienoje yra mažiausiai kalorijų ir riebalų, daugiau niacino ir vitamino B6 nei vištienoje. Tuo tarpu antienoje yra daugiau riebalų, todėl ir jos skonis intensyvesnis, šiek tiek primenantis žvėrienos, joje yra daugiau geležies ir cinko. Žinoma, tiek paukštienos skonis, tiek maistinė vertė priklauso nuo jos gaminimo būdo, pasirinktos dalies, mėsos kokybės“, – pasakoja G. Bačkovas ir dalijasi mažiau žinomais faktais apie paukštieną.

Populiacija. Vištiena yra labiausiai paplitusi naminių paukščių rūšis. Skaičiuojama, kad jų pasaulyje yra daugiau nei bet kurių kitų paukščių ir net… žmonių.

Kiaušinio lukšto spalva. Nors esame pratę prie rudos ar baltos spalvos vištos kiaušinių, tačiau natūraliai jų būna įvairesnių, pavyzdžiui, žalsvų, melsvų ar rožinių. Tačiau lukšto spalva neturi įtakos kiaušinio maistinei vertei ar skoniui, ji priklauso nuo paukščio veislės.

Antibiotikai – nebūtini. Vištieną galima užauginti be antibiotikų, tačiau toks būdas užtrunka ilgiau ir yra brangesnis. Siekiant, kad paukščiai nesirgtų, ūkininkai turi užtikrinti kuo geresnes jų auginimo sąlygas bei visavertį lesalą.

Rekordas. Įprastai vištų kiaušiniai sveria apie 50–70 gramų. Tačiau Gineso rekordų knygoje užfiksuotas didžiausio vištos padėto kiaušinio svoris siekia net 454 gramus. Šis kiaušinis JAV buvo padėtas daugiau nei prieš 60 metų.

Žalias, bet saugus. Nors yra griežtai rekomenduojama nevalgyti termiškai neapdorotų kiaušinių dėl rizikos susirgti salmonelioze, viena išimtis yra. Žalius putpelių kiaušinius valgyti saugu, nes šių paukščių vidinė temperatūra yra aukšta. Be to, jų kiaušinius galima valgyti su visu lukštu, kuriame gausu kalcio, vitaminų A ir D.

Receptai – nuo troškinio iki salotų

Jei sekmadienį minėsite Paukštienos dieną, „Iki“ mėsos technologas siūlo išbandyti šių, savaitgalio pietums itin tinkančių, patiekalų receptus.

Vištienos ir perlinių kruopų maltinukai

Reikės:

400 g smulkintos vištienos

150 g virtų perlinių kruopų

1 sutarkuotos morkos

1 smulkiai supjaustyto svogūno

1 kiaušinio

Druskos, pipirų, smulkintų krapų

Aliejaus kepimui

Grietinėlės (nebūtina)

Gaminimas:

Dubenyje sumaišykite visus ingredientus ir iš jų formuokite norimo dydžio kukulius. Juos dėkite į vidutiniškai įkaitintą keptuvę, šiek tiek suplokite ir kepkite iš abiejų pusių maždaug po 5 minutes. Jei norite, maltinukus galite aplieti riebia grietinėle ir dar kelias minutes patroškinti uždengtoje keptuvėje. Tiekite su bulvių koše ir šviežiomis daržovėmis.

Antienos salotos su šilauogėmis

Reikės:

2 antienos krūtinėlių su oda

400 g salotų mišinio

1 puodelio šviežių šilauogių

1/2 puodelio smulkintų migdolų

1/4 puodelio trupinto ožkos sūrio

1/4 puodelio balzamiko acto

Gaminimas:

Anties krūtinėlę įtrinkite druska ir pipirais. Įkaitinkite keptuvę ir joje kepkite antieną oda žemyn apie 4–5 minutes, kol oda taps auksinė ir traški. Tuomet mėsą apverskite ir kepkite dar 3–4 minutes. Tada antieną išimkite iš keptuvės ir kelioms minutėms atidėkite į šalį. Dideliame dubenyje sumaišykite salotų mišinį, šilauoges, pjaustytus migdolus ir trupintą ožkos sūrį. Apšlakstykite salotas balzamiko užpilu ir sumaišykite. Tuomet plonai supjaustykite antieną ir jos gabaliukus sudėkite į salotas.

Kalakutienos troškinys

Reikės:

450 g virtos ir susmulkintos kalakutienos filė

1 smulkiai supjaustyto svogūno

2 griežinėliais supjaustytų morkų

2 susmulkintų česnako skiltelių

2 šaukštų miltų

2 puodelių sultinio

2 šaukštelių džiovintų čiobrelių

1 šaukštelio džiovintų rozmarinų

1 lauro lapo

Kelių saujų šaldytų žirnelių

Druskos ir pipirų pagal skonį

Aliejaus kepimui

Gaminimas:

Dideliame ketaus puode įkaitinkite aliejų ir į jį suberkite svogūną bei morką. Kepkite apie 5 minutes, kol daržovės suminkštės, o tada suberkite smulkintą česnaką, jį pakepinkite dar minutę. Tuomet suberkite miltus, juos išmaišykite ir viską kartu kepkite 1–2 minutes. Po to, į puodą lėtai supilkite sultinį, išmaišykite. Sudėkite virtą kalakutieną, prieskonius, leiskite troškiniui užvirti, o tada sumažinkite kaitrą. Troškinkite apie 30 minučių, tada suberkite šaldytus žirnelius, viską pavirkite dar 5 minutes ir tiekite.