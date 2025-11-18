Marijampolės Sūduvos gimnazija paminėjo savo gyvavimo 50-metį įspūdingu renginių ciklu, kurį vainikavo penktadienio vakarą Marijampolės kultūros centre surengtas iškilmingas koncertas.
Šventė prasidėjo parodos atidarymu, kur jaukią atmosferą kūrė švelniai skambanti saksofono muzika, buvusių moksleivių balsai ir pramoginių šokių pasirodymas. Parodoje buvo eksponuojami moksleivių piešti mokytojų portretai bei 50 iš medienos ir keramikos sukurtų žibintų, simboliškai atspindinčių mokyklos 50-metį. Žibintai pasirinkti neatsitiktinai – jie tapo viso renginio metafora, jungiančia praeitį su dabartimi.
Po jautraus ir šilto parodos atidarymo šventė persikėlė į Kultūros centro didžiąją salę, kur Sūduvos gimnazijos bendruomenę pasveikino garbūs svečiai: Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Savivaldybės tarybos narys ir buvęs gimnazijos direktorius Alvydas Zdanys bei LR Seimo nariai. Gimnazijos jubiliejuje taip pat dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Badganavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis ir Savivaldybės tarybos nariai.
„Ypač džiugu matyti stiprią ir vieningą Sūduvos gimnazijos bendruomenę. Dar labiau džiugina tai, kad gimnaziją baigę moksleiviai sugrįžta, dalyvauja šventėse ir net prisideda prie jų organizavimo – tai įrodo, jog mokykloje sukurta aplinka, į kurią norisi grįžti. Penkiasdešimt metų – tai ilgas ir prasmingas kelias, per kurį gimnazija augo, keitėsi ir atrado savo dabartinį veidą. Linkiu ir toliau puoselėti bendruomeniškumą, drąsiai siekti pažangos ir išlaikyti aukštus akademinius rezultatus“, – sakė meras Povilas Isoda.
Po sveikinimų žiūrovai išvydo specialiai 50-mečiui parengtą meninį, dramaturgiškai apipintą koncertą–istorinį pasakojimą, vedantį per mokyklos dešimtmečius nuo 1975-ųjų iki šių dienų. Šventinio renginio scenarijaus autorius ir režisierius – gimnazijos absolventas Deivydas Valenta, o prie režisūrinių sprendimų prisidėjo ir aktorius Gytis Ivanauskas. Scenoje skambėjo tikros mokyklos bendruomenės istorijos, pasirodė vokaliniai, muzikiniai ir choreografiniai kolektyvai. Renginiui ypatingo išskirtinumo suteikė aktorės Tomos Vaškevičiūtės balsas.
Programoje pasirodė daug talentingų buvusių gimnazijos mokinių ir mokytojų, taip pat absolventų, kurie šiandien patys dirba Sūduvos gimnazijoje.