Kalvarijos užkardos pareigūnai pasienyje su Lenkija persekiojo nuo jų sprukusio kauniečio vairuotą taksi automobilį, kuriuo buvo gabenami penki neteisėti migrantai. Pirminiais duomenimis, jie iš Baltarusijos įsibrovė į Latviją ir planavo pasiekti Vakarų Europą.
Pirmadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai, patruliuodami ties Kalnų kaimu (Kalvarijos sav.), stabdė patikrinti taksi automobilį „Toyota Prius“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Pasieniečius išvydęs vairuotojas nepakluso jų teisėtiems reikalavimams sustoti ir mėgino pabėgti.
Kalvarijos pasieniečiai tarnybiniu „Škoda Octavia Scout“ įjungtais šviesos ir garso signalais pradėjo persekioti tojotą. Bėglys, padidinęs greitį bei pavojingai manevruodamas, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir netikėtai sustojo. Iš „Toyota Prius“ iššokę penki keleiviai leidosi bėgti. Gaudynės ilgai netruko – tris vyrus Kalvarijos pasieniečiai sulaikė netoli automobilio. Čia pat buvo sulaikytas ir vairuotojas. Kitų dviejų keleivių paieškai buvo pasitelkta Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos kinologė su dvejų metų vokiečių aviganiu Black.
Tarnybinis šuo greitai aptiko pėdsakus. Po valandą trukusių paieškų Black savo kinologę ir kitus VSAT pareigūnus nuvedė iki miške besislėpusių vyrų.
Paaiškėjo, kad pasieniečių patikrinimo išvengti mėgino „Toyota Prius“ vairavęs 21-erių Kauno gyventojas. Jis gabeno penkis migrantus. Vienas prisistatė esąs 19-os Egipto pilietis, kiti – 21-erių, 23-ejų, 25-erių ir 27-erių Afganistano piliečiais. Asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje suteikiančių dokumentų atėjūnai neturėjo.
Pirminiais duomenimis, kaunietis juos gabeno iš Latvijos. Į ją neteisėti migrantai įsibrovė iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną. Kaip dažnai būna tokiais atvejais, pasinaudodami gabentojo paslaugomis, jie iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją planavo pasiekti vieną iš Vakarų Europos valstybių.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Neteisėtus migrantus gabenęs vairuotojas po apklausos buvo paleistas, skyrus jam kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento paėmimą.
Kauniečiui taip pat teks atsakyti už VSAT pareigūnų teisėtų nurodymų bei reikalavimų nevykdymą. Už tai numatyta bauda nuo 850 iki 1 200 eurų. Pažeidėjui įteiktas šaukimas už poros savaičių atvykti į Kalvarijos užkardą, kur bus nagrinėjama jo administracinė byla.
Įsibrovėliai migrantai, kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus bus perduoti Latvijos pasieniečiams.