Penktadienį po pertraukos (rugsėjo mėnesį tarybos posėdis nevyko) rinkosi Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius narius ir patvirtinus darbotvarkę buvo pradėti sprendimų projektų svarstymai.
Šį kartą, pridėjus papildomus sprendimų projektus, spręsti 34 klausimai.
Patvirtintos sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklės
Taryba pritarė sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklėms. Poreikis šiam sprendimo projektui atsirado po to, kai Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) prie Aplinkos ministerijos įdiegė naują paslaugą, susijusią su valstybinės žemės valdymu per žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS). Tuomet Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pateikė visoms savivaldybėms naujas vienodas sutikimų statyti statinius išdavimo taisykles, kurios apjungia buvusias penkias taisykles. Tokiu būdu bus sukurta viena paslauga vietoje buvusių penkių paslaugų, t. y. sutikimų statyti statinius nesuformuotoje sklypais valstybinėje žemėje paslauga.
Patvirtintas vietinės reikšmės keliuose iki 2030 m. numatomų įrengti viešai prieinamų įkrovimo prieigų planas
Šiuo sprendimo projektu siekta iš naujo įvertinti elektromobilių parko plėtrą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose vietinės reikšmės keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešai prieinamų įkrovimo prieigų planą. Remiantis šiuo nutarimu bus skelbiamas konkursas viešai prieinamų įkrovimo prieigų operatoriams parinkti.
Nustatytos naujos elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos kainos
Taryba pritarė nustatyti naują elektromobilių įkrovimo paslaugos įkainį viešai prieinamoje stotelėje, esančioje adresu – J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis. Nuo šių metų lapkričio 4 d. paslaugos kaina sieks 0,29 Eur/kWh (su PVM) plius prisijungimo mokestis 0,36 Eur/sesijai (su PVM).
Nustatytas UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba šiuo sprendimo projektu suderino UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2025–2030 metų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo/aptarnavimo veiklos planą. Pagal jį nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis sieks 0,95 Eur (be PVM) vartotojui per mėnesį. Numatyta pradėti jį takyti nuo lapkričio 1 d.
Pritarta projektui „Vilkaviškio rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas“
Priimtas sprendimas apima dviračių eismui skirtos infrastruktūros Vilkaviškio rajono savivaldybėje vystymą. Projektą planuojama įgyvendinti pagal 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę „Skatinti darnų judumą“.
Įgyvendinant projektą Nepriklausomybės g. ruože nuo sankryžos su Lobiškių g. iki sankryžos su Širvintos g. Vilkaviškyje bus atliekamas pėsčiųjų ir dviračių tako paprastasis remontas. Bendras remontuojamo tako ilgis sudaro apie 0,76 km. Darbus numatyta užbaigti iki 2026 m. birželio 1 d.
Projekto biudžetas sieks apie 332 tūkst. Eur. ES ir LR biudžeto lėšos sudarytų apie 85 proc., o Vilkaviškio rajono savivaldybė turės pridėti apie 15 proc.
Patvirtinta Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos sudėtis
Pasibaigus 2 metų NVO tarybos veiklos kadencijai atsirado poreikis patvirtinti naują sudėtį. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo nuspręsta į NVO tarybą deleguoti Kęstą Kružinauską, Ekonomikos ir finansų komiteto narį, Bronislovą Politą, Plėtros, planavimo, turizmo ir vietinio ūkio komiteto narį, ir Jūratę Drūnienę, Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto narį.
Kiti NVO tarybos nariai:
- Joris Juškauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeras;
- Renata Nausėdienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
- Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;
- Dana Akucevičienė, Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“ pirmininkė;
- Gema Skystimienė, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto narė;
- Jokūbas Čėpla, Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio padalinio atstovas;
- Giedrė Janušauskienė, Vilkaviškio LIONS klubo narė;
- Laimutė Matulionienė, Kybartų senjorų klubo „Židinys“ narė;
- Reda Besasparienė, Vilkaviškio rajono Rotary klubo prezidentė.
NVO tarybos sekretore paskirta Emilija Kriaučeliūnaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. Investicijų ir strateginio planavimo skyrius taip pat buvo įpareigotas per mėnesį sušaukti NVO tarybą, kad būtų išrinktas jos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas.
Pritarta naujoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų kainoms Gudkaimio globos namuose
Dėl didėjančių socialines paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčio, kylančių prekių ir paslaugų kainų buvo nutarta patvirtinti naujas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų kainas Gudkaimio globos namuose. Nuo sausio 1 d. jos bus tokios:
- ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia – 1 250,00 Eur per mėnesį;
- ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa asmenims su sunkia negalia ir laikino atokvėpio paslauga – 1 360,00 Eur per mėnesį.
Patvirtintos VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centre atliekamų mokamų laboratorinių tyrimų kainos
Sprendimu siekiama sudaryti sąlygas pacientams atlikti mokamus laboratorinius tyrimus, kai tyrimai nėra apmokami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis arba kai pacientas nori atlikti mokamą laboratorinį tyrimą savo noru, neskyrus gydymo. Taryba pritarė ir nustatė, kad tam tikrų mokamų tyrimų įkainiai bus tokie:
Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklėms
Paskutinį kartą Vilkaviškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės taryboje buvo tvirtintos 2012 m. Kadangi per eilę metų pasikeitė LR administracinio nusižengimo kodeksas bei kiti LR teisės aktai bei jų nuostatos atsirado poreikis Savivaldybei atnaujinti tvarkymo ir švaros taisykles. Pagal priimtą sprendimą bus atnaujinti bendrieji ir specialieji tvarkymo ir švaros reikalavimai, draudimai, kurie taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims dėl tvarkos ir švaros palaikymo Savivaldybės teritorijoje bei atsakomybė už šių taisyklių pažeidimus.
Piliečių tribūna
Kiekvieno posėdžio pabaigoje gali būti skiriamas laikas (Piliečio tribūna) asmenims, norintiems pasisakyti ne savo asmeniniais, o savivaldybės bendruomenei aktualiais klausimais.
Gyventojai ne vėliau kaip prieš 24 val. iki posėdžio pradžios turi užsiregistruoti pasisakymui. Tam skiriama iki 5 minučių.
Šiandien vykusio Tarybos posėdžio metu pasisakė viena Vilkaviškio rajono gyventoja.
Tarybos mažumos valanda
Po sprendimų projektų svarstymų ir Piliečių tribūnos, Tarybos posėdžio pabaigoje vyko ir Savivaldybės tarybos mažumos valanda.
Jos metu Tarybos mažumos atstovai galėjo užduoti aktualius ir rūpimus klausimus Savivaldybės vadovams, tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams.