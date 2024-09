Būsto pirkimas – vienas svarbiausių gyvenimo sprendimų, todėl būtina atsakingai įvertinti visas galimybes. Bene dažniausiai susiduriama su dilema – rinktis senos ar naujos statybos būstą? Abi šios pasirinkimo galimybės turi savų privalumų ir trūkumų, todėl prieš priimant sprendimą svarbu kruopščiai išanalizuoti, kuris variantas geriausiai atitinka jūsų poreikius.

Nauja statyba – brangiau, bet pliusų daugiau?

Naujos statybos būstai, kaip žinia, visuomet yra kiek brangesni nei daugiau metų skaičiuojantieji, tačiau derėtų atminti, kad kaina ne visada yra esminis rodiklis, mat renkantis būstą, labai svarbų vaidmenį taip pat atlieka ir kiti niuansai.

Atsižvelgiant į statybos metus, bene svarbiausias skirtumas yra tas, kad naujos statybos būstuose dažnai naudojami naujausi statybos ir energijos taupymo sprendimai. Geresnė šilumos izoliacija, energiją taupantys langai ir šildymo sistemos, taip pat įrengiami modernūs elektros ir vandentiekio tinklai, kurie yra ne tik efektyvesni, bet ir saugesni – visa tai įprastai leidžia sumažinti šildymo ir kitas komunalines išlaidas. Ir nors gali atrodyti, kad už naują būstą pradžioje teks sumokėti daugiau, ilgainiui šios technologijos padės gerokai sutaupyti.

Perkant naujos statybos būstą, greičiausiai nereikės galvoti apie remontus bent artimiausius 5-6 metus, nes viskas bus nauja ir funkcionuos tinkamai. Statytojai dažnai suteikia garantijas, todėl atsiradus tam tikroms problemoms jas galėsite spręsti be papildomų išlaidų. Be to, naujų pastatų interjeras ir eksterjeras dažniausiai yra modernesnis ir patrauklesnis akiai. Nauji būstai dažniau būna geriau išplanuoti, turi atviresnes erdves, didesnius langus ir geresnį natūralų apšvietimą.

Šiuose projektuose dažnai įrengiamos papildomos patogios erdvės, pavyzdžiui, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, saugumo sistemos, vaikų žaidimų aikštelės, sporto klubai ar poilsio zonos, kurios suteikia papildomo komforto.

Nepaisant visų šių privalumų, vienas pagrindinių naujos statybos būsto trūkumų yra aukštesnė jo kaina. Nauji butai dažnai kainuoja brangiau nei senos statybos, todėl jie gali būti mažiau prieinami vidutinių pajamų žmonėms. Vis dėlto, jei jūsų pajamos yra stabilios, galite pateikti paskolos paraišką internetu ir sužinoti apie savo skolinimosi galimybes ypač greitai ir patogiai.

Dar vienas pirkėjus gana dažnai erzinantis minusas – naujos statybos būstuose kambariai neretai būna mažesni nei senesniuose, nes siekiama maksimaliai išnaudoti erdvę. Tai gali būti svarbus faktorius šeimoms ar žmonėms, kurie vertina didesnę gyvenamąją erdvę, todėl būtina skirti pakankamai laiko ir dėmesio ne tik būsto paieškai, bet ir jo apžiūrai.

Senos statybos būstas – ar tikrai tinkamas tik nebijantiems iššūkių?

Neretai vis dar manoma, kad senos statybos būstas tinka tik iššūkių nebijantiems žmonės – visuomenėje dar ir šiandien nepagrįstai bijomasi didelių ir brangių remonto darbų, didžiulių šildymo ir vėdinimo sąskaitų, prastų kaimynų bei nesaugios aplinkos. Tačiau ar tikrai tokia yra realybė?

Kalbant apie senesnių metų statybą, vienas didžiausių jos privalumų yra ženkliai erdvesnės patalpos. Senesniuose butuose kambariai dažnai yra didesni, aukštesnėmis lubomis ir platesniais koridoriais, todėl jie gali būti patrauklesni šeimoms arba žmonėms, vertinantiems didesnes gyvenamąsias erdves.

Maža to, senos statybos būstai dažniau yra įsikūrę gerai išvystytose vietovėse, kur viskas šalia: mokyklos, darželiai, prekybos centrai, parkai ir viešojo transporto stotelės. Tuo metu nauji projektai dažnai statomi miesto pakraščiuose, kur infrastruktūra dar nėra iki galo išvystyta.

Na, o kalbant apie kainą, senos statybos būstai dažniausiai yra pigesni nei nauji, o tai gali būti didelis privalumas norintiems sutaupyti. Taip pat dažnai galima rasti puikių senos statybos butų, kuriems nereikia didelio remonto, kai kuriais atvejais pakanka atnaujinti tik baldus ir naujai nudažyti sienas.

Tiesa, nors senesnė statyba ir gali atrodyti ypač patraukliai dėl kainos, reikėtų nepamiršti, kad senesniuose pastatuose gali būti prastesnė šilumos izoliacija, todėl šildymo sąskaitos gali būti žymiai didesnės. Be to, gali prireikti atnaujinti elektros ar vandentiekio sistemas, o tai, savaime suprantama, reikalauja didelių papildomų investicijų.

Nepamirškite, kad renkantis būstą, visų pirma, būtina atsižvelgti į savo prioritetus, biudžetą ir poreikius. Jei jums svarbi moderni infrastruktūra, mažos eksploatacinės išlaidos, didelis energetinis efektyvumas ir estetiška aplinka, verta apsvarstyti naujos statybos būstą, tačiau jei vertinate didesnes gyvenamąsias erdves ir patrauklią vietą mieste už prieinamą kainą, senos statybos būstas gali būti tinkamesnis pasirinkimas.