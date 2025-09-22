Ketvirtadienį Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje lankėsi keliautojas Aurimas Valujavičius!
Susitikimo metu A. Valujavičius pasidalijo savo įspūdžiais iš kelionių bei papasakojo apie pirmuosius žingsnius, kurie jį atvedė į didžiųjų nuotykių pasaulį. O jo nuotykiai nepaprasti – perplauktas Atlantas, pasiekta Everesto viršūnė (ir ne mažiau svarbus bei rizikingas nusileidimas nuo jos) bei daugybė kitų iššūkių, kurie priverčia žavėtis svečio ištverme ir disciplina.
A. Valujavičius atskleidė, kad jau yra suplanavęs ir ruošiasi sekančiai kelionei, tačiau kol kas dar palieka paslaptyje, kur ir kokiu būdu kelionė vyks.
A. Valujavičius taip pat yra projekto „Metai su knyga“ ambasadorius ir, nors kaip pats teigia, knygų skaitymui laiko jam itin stinga, tačiau akivaizdu, kad jo turimas pasaulio pažinimo žinių bagažas besiruošiant kiekvienai kelionei yra neišsemiamas!
Dėkojama visiems renginio dalyviams!
„Metai su knyga” yra „Vasara su knyga“ skaitymo iššūkį pratęsianti iniciatyva, kurią organizuoja Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos savivaldybių viešųjų biblioteka asociacija ir LR kultūros ministerija.