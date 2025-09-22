Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad pirmadienį, rugsėjo 22 d., nuo 10 iki 14 val. Lietuvos laiku, Kybartų–Černyševskojė pasienio kontrolės punkte bus stabdomas transporto priemonių ir asmenų judėjimas.
Ribojimai įvedami dėl Rusijos pusėje vykdomų elektros tinklų priežiūros darbų. Likusią paros dalį punkto veikla vyks įprastai, be apribojimų.
Tai – vienintelis kontrolės punktas pasienyje su Rusija, per kurį vyksta transporto priemonių judėjimas.
VSAT rekomenduoja keliautojams ir vežėjams atsižvelgti į laikinus ribojimus planuojant keliones per Lietuvos–Rusijos sieną.
Tokie darbai Rusijos pusėje atliekami kasmet rugsėjo ir spalio mėnesiais.
Šaltinis: VSAT prie LR VRM