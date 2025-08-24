Rugsėjo 1-osios jau laukia 124 pirmoko rinkiniai, kuriuos Kazlų Rūdos savivaldybė mokslo metų pradžioje tradiciškai padovanos kiekvienam mokslus pradedančiam pirmokui.
Savivaldybę jau pasiekė pirmoko rinkiniai, kuriuose pačios būtiniausios prekės: sąsiuviniai, parkeris, rašiklis, rašalo kapsulės, aplankai sąsiuviniams, penalas, dėklas sąsiuviniams, pieštukai, trintukas, drožtukas, žirklės, sausi klijai, piešimo sąsiuvinis, akvarelė, guašas, teptukai, spalvotų pieštukų rinkinys, vaškinės kreidelės, plastilinas, kartonas, spalvotas popierius, piešimo paletė, skysti klijai.
Tikimasi, kad ši savivaldybės iniciatyva palengvins pasiruošimo rūpesčius pirmokų tėveliams.