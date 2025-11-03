35-ajame „TOPsport“ remiamos A lygos ture Marijampolės „Sūduva“ su „Šiauliais“ sužaidė lygiosiomis 2:2 (0:1). Šis rezultatas reiškia, kad sezoną marijampoliečiai baigs 4 vietoje, nepriklausomai nuo paskutinių rungtynių baigties.
„Sūduvai“ sekmadienio vakarą teko lipti iš 2 įvarčių duobės. 16 min. svečiai išsiveržė į priekį po kampinio, o 51 min. greitoje atakose rezultatą padvigubino Eligijus Jankauskas.
Šeimininkai iki tol turėjo keletą progų pasižymėti, tačiau jomis nepasinaudojo. Nauris Petkevičius ir Amadou Sabo porą kartų nepataikė į vartus, kartą N. Petkevičiaus smūgį atrėmė svečių vartininkas, o antrojo kėlinio pradžioje idealia proga nepasinaudojo Lucky Tomas, turėjęs prieš save visą šiauliečių vartų plotą. Deja, puolėjo smūgį atrėmė vartininkas.
Šeimininkams pavyko rezultatą sušvelninti 55 min., kai preciziškai tiksliai baudos smūgiu kamuolį į vartų kampą virš sienelės pasiuntė Žygimantas Baltrūnas.
Baigiantis rungtynėms, rezultatą išlygino sumaištimi pasinaudojęs Sidy Sanokho.
Deja, lygiųjų neužteko, kad „Sūduva“ išsaugotų viltis sezoną užbaigti pirmajame A lygos trejete. Sezoną marijampoliečiai užbaigs lapkričio 8 d. rungtynėmis Raudondvaryje su „Hegelmann“, tačiau jų baigtis „Sūduvos“ padėties turnyro lentelėje nebepakeis.