Reabilitacija – ne prabanga, o būtina sveikimo proceso dalis. Po operacijos ar traumos būtent šis etapas lemia, kaip greitai pacientas atgaus jėgas ir galės kokybiškai judėti. Vis dėlto, reabilitacija dažnai pareikalauja papildomų išlaidų, o valstybės kompensuojamas laikotarpis ne visada pakankamas. Dėl šių priežasčių žmonės vis dažniau ieško sprendimų, leidžiančių tęsti gydymą be pertraukų ir greičiau sugrįžti į įprastą kasdienybę.
Reabilitacijos poreikis ir trukmė priklauso nuo traumos pobūdžio. Pavyzdžiui, po rankos ar kojos lūžio dažniausiai rekomenduojamas 10–15 kineziterapijos užsiėmimų kursas, padedantis atkurti judesių amplitudę ir raumenų jėgą. Po stuburo ar kelių operacijų reabilitacija trunka gerokai ilgiau – gali prireikti 20–30 procedūrų ciklo, kuris apima kineziterapiją, masažus, fizioterapiją ir ergoterapiją.
Valstybės finansuojamos reabilitacijos paslaugos dažnai apribotos nustatytu laikotarpiu arba paslaugų kiekiu, kuris ne visada užtikrina visavertį pasveikimą. Tokiais atvejais pacientams tenka rinktis privačias procedūras savo lėšomis.
Pasak draudimo bendrovės BTA Asmens draudimo žalų skyriaus vadovės Irinos Paleckienės, finansinę pagalbą gali suteikti asmens draudimas.
„Traumos dažnai pareikalauja ne tik skubaus gydymo, bet ir ilgesnio reabilitacijos proceso, padedančio visiškai atkurti sveikatą ir sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą. Dėl šios priežasties renkantis Asmens draudimą, svarbu įvertinti poreikį turėti draudimo apsaugą, apimančią reabilitacijos paslaugas. Svarbu žinoti, kad šios paslaugos atlyginamos tik tuo atveju, jei klientas yra apsidraudęs Medicinos išlaidų rizika. Išmokos dydis priklauso nuo pasirinktos draudimo sumos, o vieno draudžiamojo įvykio atveju išmoka negali viršyti 50 proc. sumos, nurodytos draudimo liudijime šiai rizikai“, – sako I. Paleckienė.
Greitesnė pagalba po traumos
Reabilitacija tampa vienu svarbiausių žingsnių grįžtant į įprastą gyvenimo ritmą, tačiau valstybės apmokamos reabilitacijos paslaugos ne visada prieinamos iš karto – dėl didelio pacientų srauto dažnai tenka laukti eilėje, o gydymo trukmė ir intensyvumas nustatomi pagal griežtus kriterijus.
„Tuo metu asmens draudimo kompensuojama reabilitacija – gerokai lankstesnė. Klientas pats gali pasirinkti privačią kliniką ar reabilitacijos centrą, pradėti gydymą be eilių ir naudotis platesniu paslaugų spektru – nuo kineziterapijos ir masažų iki modernių fizioterapinių procedūrų“, – tvirtina BTA Asmens draudimo žalų skyriaus vadovė.
Ji priduria, kad tai papildomas būdas užtikrinti sklandesnį procesą. Pasinaudojus draudimo suteikiamomis galimybėmis, pacientas ne tik išvengia ilgo laukimo, bet ir gali individualiai derinti gydymo planą, pasirinkti patogiausią laiką bei specialistą. Tokia lanksti sistema tampa svarbiu pagalbininku siekiant kuo greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą.
Galimybė derinti valstybės ir draudimo išmokas
Svarbiausia suprasti, kad draudimo kompensacija už reabilitaciją nėra alternatyva valstybės teikiamoms paslaugoms – tai papildoma galimybė gauti platesnį gydymą. Pasak I. Paleckienės, šiuos du kompensavimo būdus galima sėkmingai derinti ir taip užtikrinti efektyvesnį sveikimo procesą.
„Pavyzdžiui, žmogus pirmiausia išvyksta į valstybės finansuojamą reabilitaciją sanatorijoje, o vėliau, norėdamas sustiprinti pasiektus rezultatus ar greičiau atgauti jėgas, renkasi papildomas procedūras privačioje klinikoje. Tokiu atveju šių išlaidų kompensavimą gali užtikrinti draudimas. Tai leidžia nepertraukiamai tęsti gydymą ir pasiekti geresnių ilgalaikių rezultatų“, – akcentuoja BTA Asmens draudimo žalų skyriaus vadovė.
Ji atkreipia dėmesį, kad ne visi žino, kokiomis sąlygomis galioja draudimo apsauga: „Svarbu žinoti, kad atlyginamos išlaidos gydytojo paskirtam ir mediciniškai pagrįstam reabilitaciniam gydymui, kai jis būtinas traumos pasekmių gydymui.“