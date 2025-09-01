Poezijos parke šiandien tvyrojo tikra šventės dvasia – erdvės prisipildė vaikų smalsumo, jaunimo entuziazmo ir tėvelių smagių pokalbių. Čia vyko spalvinga būrelių ir užimtumo mugė, kuri parką pavertė gyvu atradimų miestu.
Vienoje vietoje vyko tikri sporto iššūkiai, kitoje skambėjo gyva muzika, dar kitur sukosi kūrybinės dirbtuvės ar atsivėrė gilios mokslo paslaptys. Kiekvienas galėjo sustoti, paklausti, pabendrauti ir išmėginti tai, kas labiausiai patraukė akį.
Smagią atmosferą pripildė vaikiškas juokas – batutų zona visą dieną viliojo linksmai pašėlti ir atrodė, kad visas parkas alsuoja gera energija.
Ši mugė, tai puiki proga atrasti naujas veiklas, sutikti bendraminčius, pasisemti įkvėpimo ir užsikrėsti gera nuotaika.
Dėkojama:
- Šokių kolektyvas OPA
- Marijampolės kultūros centras
- Marijampolės moksleivių kūrybos centras
- Marijampolės meno mokykla
- Marijampolės sporto centras
- Marijampolės regioninis STEAM atviros prieigos centras
- UAB „ARV-Auto“
- Vaikų kūrybiškumo ugdymo studija „Kuria vaikai“
- Marijampolės aikido aikikai mokykla
- VšĮ Edukaciniai renginiai
- UAB „Bananas“
- MB Linksmoji edukacija
- Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centras
- BATUTAI
- Suvalkijos šaulių 4-oji rinktinė
- Marijampolės kyokushin karatė klubas „Tornadas“
- VšĮ Marijampolės futbolo centras
- VšĮ „Robotikos akademija“
- VšĮ „Lispa“
- R. Vosylienės kalbų mokymo centras