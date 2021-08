Policija ir kelininkai akcentuoja: atostogos kelyje neegzistuoja

Visi automobilių vairuotojai žino, kad oro sąlygos gali turėti reikšmingos įtakos kelyje, tačiau vasaros metu dažnai esame linkę atsipalaiduoti ir ignoruoti svarbius eismo faktorius. Specialistai akcentuoja, kad dėmesį kelyje būtina išlaikyti ir šiltojo sezono metu, kuomet keliuose aktyviai vyksta kelio darbai, o apsunkinti kelionę gali krituliai.

AB „Kelių priežiūra“ atstovas Karolis Sakalauskas, pasakoja, kad vasarą esame įpratę galvoti, jog galime leistis į nerūpestingą kelionę automobiliu, nes nei sniegas, nei plikledis ar kiti pavojingi faktoriai kelyje mūsų neužklumpa. Visgi, jo teigimu, budrumą būtina išlaikyti ir šiltojo sezono metu.

„Nors daugelis šalies gyventojų vasarą atostogauja, kelyje poilsis neegzistuoja – atidžiais reikia būti ištisus metus. Dėl to lygiai taip pat svarbu maksimalią koncentraciją prie vairo išlaikyti ir šiltuoju metų laiku – atkreipkite dėmesį į kelio būklę, išsiaiškinkite, ar jūsų numatomame maršrute vyksta kelio darbai, pasidomėkite meteorologų prognozuojamais krituliais. Tai galite padaryti portale www.eismoinfo.lt“, – sako K. Sakalauskas.

Saugus vairavimas – įvairiapusis procesas

AB „Kelių priežiūra“ atstovas pratęsia, kad norint vairuoti saugiai, būtina ne tik pasirinkti saugų greitį ar švelniai stabdyti prieš artėjančias kliūtis – privalu pagalvoti ir apie daugiau reikšmingų faktorių.

„Minėti aspektai yra itin svarbūs, tačiau saugus vairavimas – gerokai įvairiapusiškesnis procesas. Jį sudaro ir nesiblaškymas kelyje, telefono nenaudojimas ir keleto žingsnių į priekį matymas, pastoviai stebint eisme dalyvaujančius gyventojus ir transporto priemones. Toks kompleksiškas požiūris – bene geriausias būdas išvengti sudėtingų situacijų: į kelią iššokusio žvėries, gatvėse ir keliuose laviruojančių motociklininkų, miestuose vairuoti besimokančių studentų“, – teigia pašnekovas.

Anot Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Daivos Žilinskės, saugus vairavimas yra atsakingas darbas ir mokėjimas įvertinti nuolat besikeičiančią eismo situaciją.

„Visi iki vieno eismo dalyviai privalo vykdyti nustatytą tvarką kelyje, aiškiai reglamentuotą Kelių eismo taisyklių 5 punkte, teigiančiame, kad eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, mokėti Kelių eismo taisykles ir jų laikytis. Tai – atsakingas darbas, reikalaujantis numatyti ne tik savo, bet ir prognozuoti kitų eismo dalyvių veiksmus. Laikydamiesi Kelių eismo taisyklių, būsime saugesni, išvengsime eismo įvykių ir juos nukentėjusiųjų“, – teigia D. Žilinskė.

Vyraujantis oras – svarbus faktorius net vasarą

Kalbėdama apie meteorologinių sąlygų įtaką vairavimui, policijos atstovė akcentuoja, kad jos paprastai apsunkina dalyvavimą eisme tiek esančiajam prie transporto priemonės vairo, tiek pėsčiajam. Anot jos, esant prastam orui, atsargumo priemonių reikia laikytis su dar didesniu kruopštumu.

„Įvairūs krituliai ir vasarą gali gerokai apsunkinti matomumą, prie to gali prisidėti ir į akis spiginanti saulė. Be to, derėtų prisiminti, kad šlapia danga ilgina transporto priemones stabdymo kelią. Todėl esant tokioms aplinkybėms reikėtų susikoncentruoti maksimaliai – važiuoti tik saugiu greičiu, būti dar akylesniems, neprarasti budrumo prieš pėsčiųjų perėjas, išvažiuojant iš šalutinio kelio, keičiant važiavimo kryptį, stabdant ar net važiuojant automobilių stovėjimo aikštelėje. Be to, nelenkite, prieš tai neįsitikinę, kad tai daryti yra saugu“, – pažymi pašnekovė.

Kelio darbai – neišvengiama eismo detalė

Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovės teigimu, didelės įtaką vairavimui gali turėti ir kelio remonto darbai. Tiesa, specialistė akcentuoja, kad nors tai dažnai ir sukelia nemenką vairuotojų pasipiktinimą, tai yra kertinis eismo elementas, padedantis palaikyti kelių kokybę.

„Paprastai, kai vyksta remonto darbai, apie tai eismo dalyvius informuoja atitinkami kelio ženklai, įspėjantys apie būsimą kelio ruožą, kuriuo važiuojant ar einant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių. Tokiuose ruožuose ypatingai svarbu laikytis saugaus važiavimo greičio ir atstumo iki kitos transporto priemonės, nepamiršti nukreipiamųjų gairių, sekti visus kelio ženklus. Suprantama, kad tai dažnai lemia didesnes transporto spūstis ir ilgesnę vairuotojų kelionę, tačiau ne be reikalo sakoma, jog geriau 20 minučių vėliau nei 20 metų per anksti“, – teigia D. Žilinskė.

AB „Kelių priežiūra“ atstovas K. Sakalauskas pažymi, kad tokių aplinkos sąlygų kaip kelio remontas ignoravimas lemia savo galimybių pervertinimą: „Nepasilikus kelionei daugiau laiko pradedame skubėti, važiuoti sparčiau, nei tai leidžia daryti leistinas greičio limitas. Mūsų mintys ima blaškytis, imame galvoti ne apie realią situaciją kelyje – įsivaizduojame save jau pasiekus tikslą. Tai lemia sumažėjusią koncentraciją ir tokiu būdu imame kelti pavojų ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams.“

Įtakos turi ir kompleksiški veiksniai

Anot specialistės, vairuojant įtaką saugumui gali turėti ir daugybė aspektų – nuo asmens savijautos, vairavimo patirties ar įgūdžių, iki vairuotojo reakcijos. Jos teigimu, sutelkti dėmesį sėdint už automobilio vairo gali trukdyti net šalia sėdintys artimieji.

„Būtina yra matyti ir stebėti aplinką bei neužsiimti pašaline veikla, pavyzdžiui, kalbėti telefonu, naršyti internete. Taip pat svarbu prisiminti, kad vairuoti galima tik būnant blaivam, o transporto priemonė – tvarkinga, atitinkanti nustatytus techninius reikalavimus. Vykdami į tolimesnę kelionę, išvažiuokite anksčiau, apgalvokite, ar neteks pakliūti į spūstis. Be to, keleiviai neturėtų pamiršti, kad vairuotojo dėmesio blaškymas taip pat gali apsunkinti vairavimą. Galiausiai, visi eismo dalyviai yra atsakingi už savitarpio pagarbą ir atsargumą“, – sako Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovė.

