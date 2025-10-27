Šiandien Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis. Jame dalyvavo įvairių institucijų atstovai, tarp jų – Savivaldybės administracijos, Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro bei kt.
Tradiciniame, prieš žiemos sezoną organizuotame posėdyje buvo aptartas pasirengimas artėjančiam šaltajam metų laikui: kelių priežiūra, gyventojų saugumo užtikrinimas, galimos sveikatos problemos, susijusios su virusinių kvėpavimo takų ligų plitimu. Taip pat kalbėta apie mėlynojo liežuvio ligos paplitimą rajone.
Posėdį pradėjęs Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Vitas Gavėnas pasveikino susirinkusius, pristatė darbotvarkę bei svarbiausius klausimus.
Didžiausias dėmesys posėdyje skirtas įstaigų pasirengimui žiemos sezonui. Apie pasirengimo planus informavo UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius Andrius Strakalaitis, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ vadovas Valentinas Gražulis, UAB „Vilkaviškio vandenys“ direktorius Ramūnas Kašinskas bei UAB „Kybartų darna“ direktorius Vaidas Nacevičius. Jie pristatė įmonių veiksmus, numatytus šildymo sezono metu, bei galimybes operatyviai reaguoti į galimus šilumos, elektros ar vandens tiekimo sutrikimus.
Taip pat buvo aptarti kelių ir susisiekimo klausimai – pasirengimas gatvių, kelių bei šaligatvių valymui ir barstymui žiemos metu. Atsakingų tarnybų atstovai patikino, kad technika paruošta ir prireikus galės būti panaudota nedelsiant.
Socialinės paramos skyriaus vedėja, laikinai einanti Savivaldybės gydytojos pareigas, Simona Bikaitė pristatė sergamumo rodiklius rajone, aptarė prevencines priemones, skirtas mažinti virusinių ligų plitimą. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus supažindino su mėlynojo liežuvio ligos situacija rajone – jos paplitimu, apsaugos priemonėmis bei atpažinimo būdais.