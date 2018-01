Pranešimas apie stiprų vėją

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Meteorologinių prognozių skyrius informuoja, kad Lietuvoje š. m. sausio 30 d. vėjo gūsiai sieks 15 – 20 m/s.

Perspėjame, kad pučiant stipriam vėjui lūžta dideli medžiai, krinta jų šakos, griūna silpnos konstrukcijos statiniai, virsta nepritvirtinti įrenginiai. Be to, gali sutrikti ryšiai ir elektros energijos tiekimas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja ir rekomenduoja kaip elgtis kilus stipriam vėjui.

Perspėkite darbuotojus apie artėjantį pavojingą hidrometeorologinį reiškinį ir informuokite, kokie darbai turi būti nutraukti. Pučiant stipriam vėjui sustabdykite krovos darbus su kranais bei kituose objektuose, nedirbkite su atvira ugnimi. Sutvirtinkite laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius. Sandariai uždarykite pasta-tų langus, duris, stoglangius ir kitas angas. Išneškite iš balkonų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas arba juos gerai pritvirtinkite. Svarbesniuose objektuose patik-rinkite avarinius elektros energijos šaltinius, pasirūpinkite kuro atsargomis ir pasirenkite gamybos proceso avariniam sustabdymui. Nestovėkite po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nestatykite automobilių po medžiais. Jei gyvenate kaime, uždarykite tvartų, namų duris, langus, langines. Namuose turėkite žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių. Nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties. Jeigu jūs vis dėl to privalote išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, už-rakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Neužmirškite savo kaimynų: pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Gal šalia gyvena neįgalūs žmonės, vieniši seneliai ar mažamečiai vaikai, šiuo metu leidžiantys laiką be tėvų. Pasidomėkite, ar jais kas nors gali pasirūpinti, jei ne – padėkite jiems arba informuokite kai-mynus, kad nelaimės atveju jie gali skambinti skubios pagalbos telefonu 112.