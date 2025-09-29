Kazlų Rūdos savivaldybė, pasitelkusi Kazlų Rūdos garbės piliečio, istoriko prof. Juozo Banionio žinias, išplės Kazlų Rūdos istorinių duomenų paiešką.
Bus renkama istorinė medžiaga, konsultuojamasi su archeologais, 2026 m. vasarą planuojama organizuoti archeologų ekspediciją, skirtą atrasti senojo Kazlų kaimo liekanas ir mūsų krašto istorijos ištakas.
Todėl nuo spalio 1 dienos prie Kazlų Rūdos mero komandos prisijungs ir pats istorikas prof. Juozas Banionis, kuris ketvirčiu etato dirbs mero patarėju.
Kaip žinoma, dabartinė Kazlų Rūdos vieta susiformavo tik apie 1860 m., nutiesus geležinkelį ir pastačius geležinkelio stotį. Tačiau dar 1737 m. archyviniuose dokumentuose minimas Kazlų kaimas su Kazlienės rudnia – mūsų protėvių gyvenvietė, gyvavusi bent šimtmečiu anksčiau. LDK žemėlapiai (1788–1790 m.) liudija, kad čia stovėjo 30–35 sodybos, veikė malūnas, kalvės, buvo plukdomi rąstai.
Iki šiol neturima jokių daiktinių įrodymų apie šį kaimą ir jo žmones. Todėl istorikų tyrimai ir archeologinė ekspedicija bus skirta rasti tai, kas galėtų prikelti užmirštąją Kazlų Rūdos istoriją.