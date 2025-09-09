Draugystės gatvėje, buvusioje „Smalsučio“ pradinėje mokykloje, prasidėjo konversijos darbai. Netrukus šis ilgą laiką nenaudotas pastatas atgims naujam gyvenimui: jame įsikurs Marijampolės socialinės pagalbos centras, kuris taps šiuolaikišku socialinių paslaugų židiniu.
Apžiūrėti prasidėjusių darbų vyko Marijampolės savivaldybės vicemerai Artūras Visockis ir Valdas Tumelis.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis pasidžiaugė prasidėjusiais darbais: „Džiaugiamės, kad jau prasidėjo realūs darbai, kurie buvusį mokyklos pastatą pavers gyvybingu bendruomenės centru. Kurdami patogias, šiuolaikiškai pritaikytas erdves žmonėms su negalia, šeimoms ir įvairias krizes išgyvenantiems asmenims, stipriname socialinį savivaldybės pagrindą. Mūsų tikslas – kad kiekvienas marijampolietis turėtų galimybę gauti reikiamą pagalbą, jaustųsi oriai ir turėtų saugią aplinką augti, dirbti bei kurti gyvenimą čia, savo mieste.“
Įgyvendinant projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Draugystės g. 19“, bus rekonstruoti du buvusios mokyklos korpusai. Čia įsikurs įvairių sričių pagalbos centrai, vienoje vietoje teiksiantys kompleksines paslaugas.
Pirmame korpuse bus įrengta:
- 30 vietų dienos socialinės globos paslaugoms suaugusiems asmenims su intelekto ir (ar) psichikos negalia;
- 10 vietų socialinės dirbtuvės, kur bus gaminami mediniai suvenyrai, tekstilės dirbiniai, o kartu ugdomi darbo rinkoje reikalingi įgūdžiai.
Antrame korpuse duris atvers:
- 10 vietų psichosocialinių paslaugų skyrius, siūlysiantis psichologo konsultacijas, grupinius užsiėmimus, meno terapiją ir priklausomybių prevencijos veiklas;
- 16 vietų pagalbos šeimai skyrius, kur bus teikiama kompleksinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms, vykdoma atvejo vadyba, ugdomi socialiniai įgūdžiai;
- globos centras – jauki erdvė globėjų ir globojamų vaikų susitikimams, mokymams bei konsultacijoms.
Pastate taip pat numatyta įrengti administracijos kabinetus, liftą, pritaikytus įėjimus ir sanitarinius mazgus, kad žmonės su negalia jaustųsi oriai, saugiai ir patogiai.
Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos investicijų programą ir plano „Naujos kartos Lietuva“ regioninės pažangos priemonę.