Prašmatnūs Naujųjų metų pusryčiai: 3 idėjos, kaip pradėti metus šventiškai

Jeigu Naujųjų metų vakaro meniu jau susiplanavote, laikas pagalvoti, ką skanausite pirmąjį 2022-ųjų rytą. Juk ypatingą dieną smagu pradėti lėtais ir skaniais pusryčiais. Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, kad norint pasiruošti ypatingus pusryčius – ilgai suktis virtuvėje tikrai nereikia. Kai kuriuos produktus galima pasiruošti iš anksto arba panaudoti šventinio stalo likučius.

„Šventėms einant į pabaigą eksperimentai su receptais nesibaigia. Pastebime, kad žmonės naujai atrastus ingredientus pritaiko ir kasdienėje maisto ruošoje. Pavyzdžiui, renkasi ne tik tradicinius, bet ir migdolų ar viso grūdo miltus, patiekalus pagardina egzotiniais vaisiais arba pritaiko šventiniu laikotarpiu atrastus padažus, užtepėles“, – sako V. Juodkazienė.

Kiaušiniai – įvairiausiai pavidalais

Pasak maisto ekspertės, sukant galvą apie vėlyvųjų pusryčių meni, dažniausiai pagalvojama apie įvairiausiais pavidalais ruoštus kiaušinius. Vis dėlto, net ir gaminant šį, kasdieniam stalui būdingą produktą verta paeksperimentuoti.

„Jeigu pusryčiams mėgstate virtus kiaušinius – paskaninkite juos įvairiais įdarais. Pridėkite į kiaušinius žolelių, krienų ar majonezo, smulkintos rūkytos žuvies, ančiuvių arba paprasčiausių šprotų. Jeigu paprastai valgote omletą, vietoje jo galima pasigaminti prancūzų pasididžiavimą – kišą. Šiam patiekalui nereikia įmantrių ingredientų, jį gaminant galite improvizuoti, ar, pavyzdžiui, panaudoti šventinio stalo likučius, o turintys daugiau laiko galėtų išbandyti jėgas gaminant vėlyvųjų pusryčių klasika tapusius Benedikto kiaušinius“, – sako V. Juodkazienė.

Šventiniams pusryčiams puikiai tinka ir skirtingų kruopų košės. Jas galima pagardinti įvairiais padažais, pradedant klasikiniu pesto ir baigiant užtepėlėmis su saulėje džiovintais pomidorais ar alyvuogėmis. Košes galima paskaninti ir kepta šonine, įvairių rūšių sūriu, vytintu kumpiu lašiša, pakeptomis daržovėmis arba kiaušiniu. Jeigu mėgstate saldžiau – tam puikiai tiks ir įvairiausi vaisiai, uogos, riešutų sviestas, riešutai, kokoso drožlės, netgi nuo šventinių pyragų gamybos likusios vaisių tyrės.

Nepamirškite smaližių

Į vėlyvųjų pusryčių meniu nepamirškite įtraukti ir kitų saldžių patiekalų – blynelių, kruasanų ar prancūziškų skrebučių. Dar vienas ikoniškas šventiškų pusryčių patiekalas – vafliai. Jie taip pat gali būti tiek saldūs, tiek sūrūs. Ant pikantiško skonio vaflių dažnai patiekiami kepti arba be lukšto virti kiaušiniai, skrudinta šoninė ar sūdyta lašiša. Be to, prie tokių vaflių galite pasigaminti ir šviežių daržovių salotų, netgi humuso. Jeigu norite pasmaližiauti, vaflius pagardinkite riešutų, šokolado ar karamelės kremu, plakta grietinėle, netgi ledais – taip paruošti vafliai itin patinka vaikams.

„Vaflius pasigaminti nesudėtinga. Be to, jau iš vakaro galite pasidaryti jiems skirtą tešlą, ją supilti į indą, jį apdengti maistine plėvele ir palikti šaldytuve. Tuomet ryte teliks tik įkaitinti vafliams skirtą keptuvę ir juos iškepti. Be to, tešlai pasidaryti nereikia jokių įmantrių ingredientų. Norint išsikepti šio skanėsto prireiks miltų, žiupsnelio druskos ir cukraus, kepimo miltelių, kelių kiaušinių, stiklinės pieno ir sviesto. Jeigu norite gaminti saldžius vaflius, į tą pačią tešlą tereikia įdėti vanilės ekstrakto“, – teigia V. Juodkazienė ir dalijasi keliais nepaprasto skonio receptais, puikiai tiksiančiais ant jūsų šventinių pusryčių stalo.

Špinatų blynelių apkepas

Jums reikės:

Tešlai:

2 kiaušinių

120 ml pieno

100 g miltų

½ a. š. druskos

120 mažųjų špinatų lapelių

1 v. š. saulėgrąžų aliejaus

Įdarui:

200 g vištienos krūtinėlės

¼ a. š. druskos

2 a. š. alyvuogių aliejaus

100 g kreminio sūrio

60 g raudonųjų paprikų

Bešamelio padažui:

25 g sviesto

25 g miltų

250 ml šalto pieno

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

žiupsnelio maltų muskatų

Padengimui:

60 g mocarelos

Gaminame:

Pirmiausia nuplikykite špinatus – maždaug minutę pavirkite juos vandenyje, nusausinkite ir susmulkinkite rankiniu smulkintuvu. Išplakite kiaušinius, į juos pilkite apie 60 ml pieno, suberkite miltus ir toliau plakite, kol nebeliks gumulėlių. Tada supilkite likusį pieną, aliejų, suberkite smulkintus špinatus, druską ir viską išmaišykite. Iš paruoštos tešlos nedidelėje keptuvėje iškepkite blynus – jie turėtų būti ploni, tokie kaip kepant lietinius. Atskiroje keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų, suberkite nedideliais kubeliais supjaustytą vištieną ir apie 5–7 minutes pakepinkite aukštoje temperatūroje. Kai vištienos gabalėliai gražiai paruduos, apibarstykite juos druska, išmaišykite ir atidėkite, kol prireiks. Nedideliame puode ištirpinkite sviestą, suberkite miltus ir nuolat maišydami kaitinkite, kol miltai paruduos.

Tada supilkite šaltą pieną ir paplakite konditerine šluotele, kad nesusidarytų gumulėlių. Bešamelį kaitinkite, kol jis sutirštės, ir tik tuomet pagardinkite prieskoniais – druska, pipirais ir muskatais. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Kepimui geriausia naudoti keramikinį gilesnį indą. Jo pagrindą ištepkite pora šaukštų bešamelio. Ant ataušusių blynų paskirstykite po porą šaukštų kreminio sūrio, užberkite po saujelę vištienos gabalėlių bei saują kubeliais supjaustytos paprikos. Kiekvieną blyną suvyniokite, išdėliokite padažu išteptame inde, ant jų supilkite visą likusį padažą ir išdėliokite mocarelos.

Avižinė košė su laiškiniais svogūnais, kiaušiniu ir moliūgų sėklomis

Jums reikės:

120 g avižinių dribsnių

400 ml vandens

40 g tarkuoto parmezano

1 a. š. sviesto

¼ a. š. druskos

50 g laiškinių svogūnų

2 v. š. moliūgų sėklų

2 kiaušinių

Gaminame:

Puode užvirkite 300 ml vandens, suberkite avižas, įberkite druskos ir virkite apie 7 minutes, kol košė sutirštės. Nukelkite puodą nuo viryklės ir į avižas įmaišykite sūrį bei sviestą. Keptuvėje įkaitinkite 4–5 šaukštus vandens, įmuškite kiaušinius ir kepkite juos 2–3 minutes, tuomet supilkite likusį vandenį ir kepkite-virkite dar kelias minutes, kol trynys taps jūsų mėgstamo kietumo. Avižų košę patiekite dubenėliuose, ant viršaus įkomponuokite po keptą kiaušinį ir apibarstykite susmulkintais laiškiniais svogūnais bei gvildentomis moliūgų sėklomis.

Be lukšto virti kiaušiniai su pesto padažu

Jums reikės:

2 kiaušinių

100 g mažųjų špinatų

2 v. š. pesto padažo

2 v. š. jogurto

20 g sviesto

1 a. š. smulkintų marinuotų aitriųjų paprikų

1 v. š. stambiai kapotų petražolių

Gaminame:

Negiliame puode užvirkite apie 100 ml vandens ir trumpai apvirkite špinatus. Vos tik jie susitrauks, išimkite lapelius iš vandens, nusausinkite ir palaukite, kol atvės. Tuomet špinatus susmulkinkite ir sudėkite į dubenį, supilkite pesto padažą, jogurtą ir viską sumaišykite. Švariame puode užvirkite dar vandens. Į du atskirus nedidelius dubenėlius įmuškite po kiaušinį. Verdančiame vandenyje, maišydami mediniu šaukštu, sukurkite sūkurį ir tiesiai į jo centrą atsargiai supilkite kiaušinį iš dubenėlio.

Šis sūkurys neleis kiaušiniui iširti. Virkite apie 3 minutes ir tada, naudodami kiaurasamtį, išimkite kiaušinį iš vandens. Tą patį pakartokite ir su kitu kiaušiniu. Keptuvėje išlydykite sviestą, sudėkite smulkintas aitriąsias paprikas ir kepkite tol, kol užuosite sviesto aromatą. Lėkštėse įkomponuokite pesto padažą, ant viršaus – po kiaušinį, ant jų supilkite lydyto sviesto mišinį, viską apibarstykite smulkintomis petražolėmis ir skanaukite. Skanaus!

