Šakių rajono savivaldybė informuoja, kad atsižvelgdami į gyventojų prašymus ir pastebėjimus, kad ne visi suspėjo užsiregistruoti, skelbiama, jog konkurso „Gražiausios sodybos 2025“ registracija pratęsiama iki rugsėjo 7 d.
Labai kviečiama visus dalyvauti – nesikuklinkite ir pasidalinkite savo puoselėtomis sodybomis!
Tegul tai būna puiki proga kartu pasidžiaugti jūsų kūrybiškumu, meile aplinkai ir gražiai tvarkomomis erdvėmis.
Nepamirškite – registracija vyksta iki rugsėjo 7 d.!
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė