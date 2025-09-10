Šią savaitę prasidėsiančių bendrų Baltarusijos ir Rusijos karinių pratybų „Zapad 2025“ metu Lietuvos VSAT dar labiau sustiprins sienos su šiomis šalimis apsaugą.
Nuo 2021 m. Baltarusijos pradėto hibridinio išpuolio instrumentalizuotos migracijos forma prieš Lietuvą pradžios, taip pat nuo Rusijos invazijos 2022 m. vasarį į Ukrainą Lietuvos sienos apsauga su Baltarusija ir Rusija buvo žymiai sustiprinta techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis bei žmogiškaisiais resursais.
Šis aukštas sienos stebėjimo, jos kontrolės ir patruliavimo lygis buvo ir yra palaikomas iki šiol.
Jį būtina išlaikyti Baltarusijos režimui ir toliau sudarant palankias sąlygas užsieniečiams nekliudomai kirsti valstybės sieną iš šios šalies į Lietuvą, esant su kontrabanda ir įvairiais sienos pažeidimais susijusioms, taip pat kitoms grėsmėms bei Rusijos specialiosioms tarnyboms koordinuojant hibridinę ataką regioniniu mastu, taip pat atsižvelgiant į sudėtingą geopolitinę situaciją.
Vis dėlto gretimose šalyse vyksiančių karinių pratybų „Zapad 2025“ metu Lietuvos sienos su Baltarusija ir Rusija apsauga dar stiprinama ir intensyvus jos kontrolės lygis keliamas į dar aukštesnį.
Vyks dar aktyvesnis sienos stebėjimas, patruliavimas ir bus vykdomos kitos jos kontrolės priemonės ne tik VSAT pajėgomis, bet ir pasitelkiant krašto apsaugos sistemos struktūras bei Lietuvos šaulių sąjungą.
Minėtų pratybų, per kurias išlieka sienos pažeidimų bei provokacijų prieš Lietuvą tikimybė prie išorės sienos, metu bus užtikrintas operatyvus reagavimas į galimus įvairaus pobūdžio incidentus tam panaudojant tiek sustiprintas pajėgas, tiek papildomas technines sienos kontrolės, kriminalinės žvalgybos ir kitas priemones bei esamą infastruktūrą.
„Zapad 2025“, kurių aktyvioji fazė numatyta rugsėjo 12–16 d., metu VSAT taip pat vykdys papildomas keitimosi informacija ir veiksmų koordinavimo priemones tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.