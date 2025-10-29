Šalies prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl aktoriaus, režisieriaus ir muzikanto Kosto Smorigino mirties.
„Užgeso lietuviškos scenos šviesulys, ilgus metus puošęs ne tik mūsų teatro, kino, bet ir muzikos padangę. Su didžiule charizma ir įtaiga K. Smoriginas įsiveržė į Lietuvos kultūros gyvenimą, kiekvienu pasirodymu liudydamas žmogaus gyvybinę energiją. Jam pavyko sujungti skirtingas žiūrovų ir klausytojų kartas ir palikti neišdildomą pėdsaką visų mūsų atmintyje“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.
ELTA primena, kad trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus, mirė Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas K. Smoriginas.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.
Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.
K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
