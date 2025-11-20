Trečiadienį Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė pasitiko naują vadovą – darbą pradėjo direktorius Rolandas Kučiauskas.
Nors pareigos naujos, šis pastatas vadovui – gerai pažįstamas. Prieš 13 metų R. Kučiauskas čia jau dirbo, vadovaudamas tuometinei Šakių „Aukuro“ pagrindinei mokyklai, veikusiai šiose patalpose. Iki šiol jis ėjo Ugnės Karvelis gimnazijos Kauno rajone direktoriaus pareigas – ši mokykla nuo 2020 m. taip pat turi VDU statusą.
Naują etapą R. Kučiauskas pažymėjo pasirašydamas darbo sutartį su savivaldybės mero jam įteiktu simboliniu rašikliu.
Šiltai padėkota ir iki šiol gimnazijai laikinai vadovavusiai Nijolei Šapolienei. Už atsakingą darbą, bendradarbiavimą ir, kaip pabrėžė kolegos, – bendrystę, kurią jai pavyko sukurti, dėkojo ne tik rajono vadovas, bet ir visa pedagoginė bendruomenė.
Gimnazijos kolektyvas naujajam direktoriui simboliškai įteikė kabineto raktą, linkėdamas sėkmingo darbo, inovatyvių idėjų generavimo ir sprendimų bei sėkmingos partnerystės su visa mokyklos bendruomene.
Sveikiname ir linkime sėkmės!