2025 m. rugpjūčio 11–14 d. Krekenavoje, Panevėžio rajone, vyko 2024–2025 m. m. baigiamasis Ekonomikos ir verslo akademijos renginys – stovykla „EVA 2025“. Joje dalyvavo gimnazistai iš Alytaus, Panevėžio ir Vilkaviškio. Gausus būrys jaunuolių, besidominčių ekonomika ir verslumu, turėjo puikią galimybę dalyvauti praktinėse veiklose, apsilankyti verslo įmonėje bei susipažinti su lankytinais objektais Panevėžyje.
Džiaugiamasi, kad stovyklos atidaryme dalyvavo MRU dėstytojas prof. G. Černius. Jis ne tik sveikino susirinkusius į baigiamąjį renginį, bet ir suorganizavo įdomią interaktyvią veiklą – žaidimą „Pinigų srautas“.
Kiekvienas rytas, praleistas gražioje gamtos apsuptyje, prasidėdavo aktyvia mankšta. Įkvėpti aplinkos ir linksmos muzikos, stovyklos dalyviai buvo nusiteikę daug sužinoti bei patirti. Ypač didelį įspūdį paliko apsilankymas įmonėje „Harju Elekter“, kur dalyviai buvo nuoširdžiai priimti. Įmonės vadovas Tomas Prūsas įkvėpė akademijos jaunuolius būti pasitikinčiais, aktyviais ir motyvuotais. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti daug įdomios informacijos ir susipažinti su įmonės darbuotojų mokymų baze.
Verslumas – tai kūrybiškas žvilgsnis į pasaulį, todėl stovyklautojai lankėsi ir Panevėžio kūrybiškumo centre „Pragiedruliai“.
Kiekviena diena stovykloje buvo ypatinga. Paskaitą-praktinį užsiėmimą „Verslo pradžiamokslis“ vedė lektorius S. Kromalcas. Jo metu prireikė įgūdžių, svarbių komandiniam darbui. Veidotyrininkas, kūno kalbos treneris, verslo konsultantas ir knygų autorius Ž. Sadauskas paskaitoje „Ar žinai, ką išduoda tavo kūnas, veidas ir apranga?“ stebino jaunuolius, gebėdamas patarti, kokia galėtų būti jų tolimesnė profesijos kryptis bei kokios yra stipriosios asmeninės savybės.
Pagrindinis stovyklos tikslas – per patyrimines veiklas stiprinti mokinių verslumo įgūdžius ir finansinį raštingumą. Mokiniai atliko praktines ir kūrybines užduotis „Kuriu verslą“. Jie buvo išradingi ir sumanūs, pristatydami savo verslo idėjas.
Dienos refleksija vyko neįprastai – prie laužo, Nevėžio upės pakrantėje. Čia jaunimą susiburti, pasikalbėti, pasidalyti mintimis ir pasiūlymais kvietė MRU alumnas, Ekonomikos ir verslo akademijos pradininkas bei įkūrėjas Alytuje Povilas Labukas. Buvo smagu išgirsti teigiamus vertinimus ir viltingas mintis, kad tokių renginių labai reikia ir jie yra prasmingi.
Stovyklos veiklas užbaigė paskaita „Dirbtinio intelekto aktualijos“, kurią vedė MRU prof. dr. M. Laurinaitis.
Per keturias dienas ekonomikos ir verslo akademijų dalyviai įgijo neįkainojamos patirties: bendrystės su bendraamžiais, žinių apie verslumą, ekonomiką ir savęs pažinimą. Kiekvienam dalyvavusiajam buvo įteikti pažymėjimai ir suvenyrai.
Į paskutines vasaros atostogų savaites mokiniai išsiskirstė su puikiomis emocijomis ir dideliu noru dalyvauti 2025–2026 m. akademijų veiklose. Spalio mėnesį pradėsime trečiąjį Vilkaviškio Ekonomikos ir verslo akademijos istorijos puslapį.
Už galimybę mokytis Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademijoje, dalyvauti organizuojamose veiklose ir stovykloje dėkojama Vilkaviškio rajono savivaldybei, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio rajono atstovybei, Vilkaviškio rajono „Rotary“ klubui bei Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjungai.