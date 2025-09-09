Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė šiandien Plenarinėje sesijoje Strasbūre kalbėdama debatuose dėl Ukrainos pabrėžė, kad Ukraina ir jos europietiška ateitis šiandien yra tokia pat svarbi Europos saugumui, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos buvo svarbios Europai dešimtmečiais po Antrojo pasaulinio karo.
„Visi normalūs žmonės nori taikos, – sakė EP Saugumo ir gynybos komiteto vicekoordinatorė R. Juknevičienė. – Tačiau taika Ukrainos sąskaita ir Rusijos sąlygomis galėtų tapti didžiulės katastrofos visai Europai pradžia“.
Pasak parlamentarės, Europa privalo turėti strategiją dėl Ukrainos, jei Donaldo Trumpo bandymas užbaigti karą žlugs.
„Reikia europinio plano. Jo esmė – padėti sulaikyti Rusiją ir integruoti Ukrainą į visos Europos gynybos aljansą. Ką turime daryti šiandien? Suteikti gerokai didesnę finansinę paramą Ukrainos gynybai. Tai yra ir mūsų pačių gynybos išlaidos“, – kalbėjo R. Juknevičienė.
