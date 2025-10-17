Ramybės parke vyksta darbai – įrengiamos naujos ir atnaujinamos esamos ąžuolinės skulptūros. Iš viso parke bus keturios naujos ir septynios restauruotos skulptūros. Viena iš jų išsiskiria ypatinga kompozicija – ji sudaryta iš trijų dalių, prie kurių bus prijungta ketvirtoji statula ir įrengtas stogelis.
Visos skulptūros drožiamos iš ąžuolo, kiekviena jų dengiama stogeliu, kad būtų apsaugota nuo gamtos poveikio. Užbaigus darbus, kūriniai bus apšviesti, sukuriant jaukią, pagarbią ir estetišką erdvę lankytojams.
Naujosios skulptūros kuriamos remiantis esamų kūrinių idėjomis, siekiant, kad visuma išliktų darni ir natūraliai papildytų Ramybės parko aplinką. Čia vyrauja sakralinė tema, atspindinti ne tik tautodailininkų kūrybos braižą, bet ir pačios vietos dvasią.
Ramybės parkas – istorinės atminties vieta, kur ilsisi sovietinio ir netoliese vykusio nacistinio teroro aukos. 1990 metais čia buvo pastatyti koplytstulpiai ir įkurtas Ramybės parkas – gyvas mūsų tautos atminimo ir pagarbos ženklas.
Prie šių darbų prisideda žinomi tautodailininkai: Gintautas Akstinas iš Druskininkų, Artūras Zienka iš Alytaus ir Juozas Videika iš Jurbarko. Visi jie rūpinasi, kad kūriniai derėtų tarpusavyje ir išlaikytų vientisą meninę bei dvasinę stilistiką.
Ketvirtadienį skulptūras apžiūrėti ir su tautodailininkais aptarti darbų eigą vyko Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
„Ramybės parkas – tai vieta, kur sustoja laikas. Čia prisimename tuos, kurie kentėjo ir žuvo už mūsų laisvę. Kiekviena skulptūra šiame parke – tarsi gyvas paminklas atminimui, tylus dialogas su praeitimi. Džiaugiuosi, kad tautodailininkai su pagarba puoselėja šią erdvę“, – sakė vicemeras A. Visockis.