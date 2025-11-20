Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė kartu su Europos Parlamento „Tarpkultūrinio ir religinio dialogo” darbo grupe lapkričio 20 d. išvyksta į Stambulą, kur susitiks su J. E. Konstantinopolio Ekumeniniu patriarchu Bartholomėjumi I ir Ekumeninio patriarchato atstovais.
„Putinas naudoja religiją kaip įrankį legitimizuoti karą, kontroliuoti visuomenę, skleisti dezinformaciją ir įtvirtinti „Ruskij mir” ideologiją Rusijoje ir už jos ribų. O tai yra amoralu bei nusikalstama”, – teigia europarlamentarė R. Juknevičienė.
Priminsime kad J. E. Bartholomėjus I tuometinės Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės kvietimu lankėsi Lietuvoje 2023 m. Tuo metu „Tarpkultūrinio ir religinio dialogo” darbo grupės ir jai priklausančios Rasos Juknevičienės iniciatyva buvo surengta konferencija „Bažnyčių ir religinių bendruomenių reakcija į karą ir konfliktus”. Netrukus po šio vizito Lietuvoje buvo įsteigtas Konstantinopolio patriarchato egzarchatas.
