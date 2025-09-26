Marijampolės regiono funkcinės zonos turizmo forumas 2025 – tai erdvė, kurioje vakar susitiko turizmo, verslo ir bendruomenių atstovai, ieškantys bendrų kelių stiprinti mūsų krašto patrauklumą.
Pramogų lofte vykęs renginys sukvietė gausų būrį svečių, tarp kurių – Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė bei kitų savivaldybių vadovai. Renginį moderavo VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ direktorė Ieva Vizgirdienė.
Funkcinė zona – tai galimybė visoms Marijampolės regiono savivaldybėms pritraukti investicijas į turizmo sritį. Kiekviena savivaldybė įgyvendina vadinamąsias „kietąsias“ ir „minkštąsias“ veiklas. Kietosios veiklos – investicijos į infrastruktūrą: dviračių takų tiesimas, ežerų pakrančių tvarkymas, dvarų atnaujinimas. Marijampolėje, pasinaudojant šia priemone, bus tvarkomos Yglos, Ivoniškio ir Žaltyčio ežerų pakrantės, kuriama infrastruktūra prie Varnupių piliakalnio, gerinama viešoji infrastruktūra Šunskuose. Būtina sąlyga – atrasti bendrų sąlyčio taškų tarp visų savivaldybių, kad šie objektai neliktų tik pagerinta infrastruktūra, o taptų tikra turizmo skatinimo priemone regione. Tam įgyvendinamos rinkodaros ir komunikacijos veiklos: rengiami forumai, bendros parodos, kuriami turizmo maršrutai, statomi informaciniai stendai, kuriamas naujas modernus portalas, kuriame bus pateikta visa informacija apie regiono turizmo objektus.
Sveikindamas susirinkusiuosius, Povilas Isoda pasidžiaugė, jog pradžioje sudėtingai atrodžiusi priemonė šiandien tampa sėkmingu bendradarbiavimo pavyzdžiu: „Iš pradžių klausėme savęs – ką bendro rasime? Tačiau specialistai atrado daugybę sąsajų. Džiaugiuosi, kad ši priemonė mūsų apskrities regionus dar labiau suartina, skatina atrasti Sūduvą. Tikiu, jog šis projektas sukurs daug gražių dalykų – nuo apčiuopiamų pokyčių iki naujų bendrystės formų“.
Renginio metu pristatyti Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos turizmo ištekliai bei bendrakūros pavyzdžiai. Diskusijose kalbėta apie regioninės turizmo plėtros galimybes ir praktinį bendradarbiavimą.
Įkvėpimo suteikė kviestinės viešnios – keliautojos ir socialinės inovatorės Violetos Masteikės pasakojimas apie „River Hiking LT“ projektą, kviečiantį iš naujo atrasti Lietuvos upes.
Forume gimė naujos idėjos, stiprėjo partnerystės ir mezgėsi bendrystė, kuri skatins visą regioną kurti dar patrauklesnį turizmo veidą.