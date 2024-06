Nuo 2024 m. liepos 1 d. griežtėja bausmės už nelegaliai įdarbintus darbuotojus. Darbdaviams, su darbuotojais nesudariusiems darbo sutarties ar nepranešusiems „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą, net kelis kartus didės finansinės baudos, o nelegaliai darbuotojus įdarbinę darbdaviai bus viešinami.

2022 m. Friedrich Schneider tyrimo duomenimis, Lietuvos šešėlinė darbo rinka yra viena didžiausių Europoje: 68 proc. Lietuvos bedarbių yra dirbę neformaliai. Pagrindinė neformalaus darbo priežastis – nuo nelegalaus darbo užmokesčio neatskaitomi mokesčiai. Be to, turint bedarbio statusą, tačiau dirbant nelegaliai vis dar gaunamos bedarbio ir kitos socialinės išmokos.

„Vis tik nelegaliai dirbantys darbuotojai dažnai nuo to nukenčia patys: neretai jiems nesumokamas darbo užmokestis arba sumokama gerokai mažiau. Negana to, nelegaliai dirbantys darbuotojai gali būti atleidžiami be jokių įspėjimų“, – sako LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čeponas.

Baudos už nelegaliai įdarbintą asmenį darbdaviams (jeigu pastarieji yra fiziniai asmenys) ar kitiems atsakingiems asmenims šiuo metu siekia nuo 1 000 iki 5 000 Eur. Baudos, taikytinos už nelegalų darbą juridiniams asmenims, šiuo metu siekia nuo 868 iki 2 896 Eur už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Pasak D. Čepono, veiksmingos ir atgrasančios finansinės sankcijos už nelegalų darbą yra svarbios, siekiant sumažinti darbdavių paskatas asmenis įdarbinti neteisėtai. Tam, kad šis tikslas būtų kuo greičiau pasiektas, nuo liepos 1 d. kelis kartus didinamos baudos už nelegaliai įdarbintus darbuotojus.

„Nuo minėtos datos darbdaviai (juridiniai asmenys), nelegaliai įdarbinę darbuotoją, turės susimokėti nuo 2 772 Eur (3 minimalių atlyginimų (MMA) iki 11 088 Eur (12 minimalių atlyginimų (MMA) už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Darbdaviui (juridiniam asmeniui), jau baustam už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, už pakartotinai padarytą pažeidimą skiriama nuo 5 544 Eur (6 minimalių atlyginimų (MMA) iki 22 176 Eur (24 minimalių atlyginimų (MMA) už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Baudos dydis priklausys nuo to, ar darbdavys sutiks legaliai įdarbinti ir sumokėti nelegaliai dirbusiam asmeniui 3 minimalius atlyginimus (2 772 Eur).

Jeigu ši pareiga bus įvykdyta, jam bus skiriama 2 772 Eur (3 MMA) dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Juridiniam asmeniui, jau baustam už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, bus skiriama 5 544 Eur (6 MMA) dydžio bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį“, – teigia specialistas.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojo teigimu, nuo liepos 1 d. įsigalioja ir dar vienas sprendimas. Darbdaviai (juridiniai ir fiziniai asmenys), padarę teisės pažeidimus, bus viešinami. Juridinių ar fizinių asmenų duomenys bus paskelbti oficialioje VDI interneto svetainėje.

„Svetainėje bus galima rasti darbdavio – juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, juridinio asmens kodą ir padarytą teisės pažeidimą. Nusižengusių fizinių asmenų duomenys taip pat bus viešai prieinami: bus pateikiami darbdavio – fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo metai ir padarytas teisės pažeidimas“, – sako D. Čeponas.

Informacija apie neskaidriai dirbančius darbdavius viešai bus prieinama nuo vienų iki trejų metų terminą skaičiuojant nuo VDI nutarimo įsiteisėjimo dienos.

Pasak specialisto, tam, kad nelegalaus darbo atvejų Lietuvoje liktų kuo mažiau, gerokai padidintas patikrinimų, kurių metu vykdoma nelegalaus darbo kontrolė, skaičius.

„Jeigu pernai metais atlikome virš 5,6 tūkst. nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo ir informavimo tvarkos bei vykdomos neregistruotos savarankiškos veiklos patikrinimų, tai šiais metais suplanuotų patikrinimų skaičius siekia 6,5 tūkst. Be to, kasmet nuosekliai didinamas ir VDI inspektorių skaičius“, – pristato D. Čeponas.