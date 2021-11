„Rolls-Royce“ elektrinis lėktuvas pasiekė greičio rekordą

Elektrinis lėktuvas „Spirit of Innovation“ pakilo į 3000 metrų aukštį per 202 sekundes ir taip pasiekė dar vieną rekordą, pranešė garsi Didžiosios Britanijos įmonė „Rolls-Royce“, labiau žinoma kaip lėktuvų variklių ir prabangių automobilių gamintoja.

“Rolls – Royce“, taip pat paskelbė, kad jos sportinis elektrinis lėktuvas „Spirit of Innovation“ pasiekė pasaulio greičio rekordą savo klasėje, jis per bandomąjį skrydį išvystė 623 kilometrų per valandą greitį. Nepriklausomi Pasaulio aviacijos federacijos ekspertai rekordo kol kas nepatvirtino, tačiau jei tai tiesa, tai bus didžiausias greitis, kokį kada nors pasiekė elektrinis lėktuvas.

Skrydis atliktas lapkričio 16 dieną „Boscome Down“ oro pajėgų bazėje Viltšyre. Prie lėktuvo šturvalo sėdėjo pilotas Phil‘as O’Dell‘as, kuris skrydį apibūdino kaip reikšmingą įvykį savo karjeroje.

Lėktuvas „Spirit of Innovation“ turi 400 kilovatų elektros variklį „Rolls-Royce“. Firma teigia, kad jos lėktuvas net 213 kilometrais per valandą viršijo iki šiol galiojusį rekordą, kurį 2017 metais pasiekė vokiečių koncerno „Siemens“ elektrinis lėktuvas. Anglų lėktuvas, taip pat sumušė kilimo greičio iki 3000 metrų rekordą, šį aukštį pasiekdamas per 202 sekundes ir taip net minute pagerindamas ankstesnį rekordininką.

Lėktuvo „Rolls-Royce“ firmos 400 kilovatų galios elektros variklis prilygsta maždaug 535 arklio jėgoms. Bendrovės teigimu, lėktuve esanti baterija yra labai talpi, jos pakaktų vienu metu įkrauti net 7500 išmaniems telefonams. „Tai dar vienas žingsnis siekiant įgyvendinti siekį taikyti aukštąsias technologijas, kurių žmonijai reikia norint sumažinti oro, sausumos ir jūrų transporto išmetamų CO2 dujų kiekį“ – kalbama „Rolls – Royce“ bendrovės pranešime spaudai.

Pagal užsienio žiniasklaidos agentūrų pranešimus parengė Vytautas Karsokas