Ruduo – tai sezonas, kai norisi šilumos, jaukumo ir sočių patiekalų. Vienas universaliausių pasirinkimų yra pica, kurią galima pritaikyti pagal metų laiką. Tinkamai parinkti ingredientai paverčia ją ne tik skaniu, bet ir rudeniškai ypatingu patiekalu.
Moliūgai ir sūriai – rudens klasika
Moliūgas yra vienas ryškiausių rudens simbolių, todėl jis puikiai tinka picos pagrindui ar garnyrui. Derinant jį su rikotos ar ožkų sūriu, sukuriamas švelniai saldus ir kartu sodrus skonis. Tokia pica tampa puikia alternatyva tradiciniams receptams.
Grybai ir šilti prieskoniai
Miško gėrybės – tikras rudens lobis. Baravykai, voveraitės ar pievagrybiai suteikia picai intensyvumo ir aromato. Įpylus šiek tiek česnako, rozmarino ar čiobrelių, patiekalas įgauna dar daugiau jaukumo. Ne veltui tokie deriniai populiarūs meniu, kur siūloma pica Marijampolėje arba kituose Lietuvos miestuose – būtent grybų skonis dažnai tampa rudens favoritų sąraše.
Obuoliai ir mėsa – netikėtas derinys
Nors obuoliai dažniau asocijuojasi su desertais, jie puikiai dera ir prie sūrių ar net keptos mėsos. Pavyzdžiui, plonai pjaustyti obuoliai kartu su vištiena ir lengvai pikantišku sūriu gali nustebinti net didžiausius skeptikus. Tai puikus būdas paįvairinti vakarienę ir į picos meniu įnešti naujų spalvų.
Ruduo įkvepia eksperimentuoti virtuvėje – o pica yra vienas geriausių patiekalų, leidžiančių tai daryti. Galbūt būtent šį sezoną verta pabandyti netikėtus derinius, kurie taps nauja tradicija rudens vakarams?