Visi norime gyventi švariai ir gražiai – juk nuo mūsų pačių priklauso, kaip atrodys mūsų kiemai, sodai ir visas miestas. Rudenį darbų netrūksta: krenta lapai, obuoliai, pjauname žolę, genime šakas… Tad pasirūpinkime, kad žaliosios atliekos būtų sutvarkytos tinkamai. Tai paprastas būdas išlaikyti aplinką jaukią ir tvarkingą.
Ką daryti su žaliosiomis atliekomis?
Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, žaliąsias ir kitas biologiškai skaidžias atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių ar stiklo konteinerius, taip pat palikti konteinerių aikštelėse, šalia jų ar kitose joms šalinti neskirtose vietose.
Gyventojai žaliąsias atliekas turi:
- kompostuoti savo kieme, arba
- nemokamai pristatyti į: žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę – Uosinės k. 8, Patašinės sen., Marijampolės sav.; nedidelius kiekius – į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, Vokiečių g., Marijampolėje.
Jeigu gyvenate daugiabutyje
Tokiais atvejais žaliųjų atliekų tvarkymą turi organizuoti namo administratorius. Atliekas galima:
- pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (Uosinės k. 8, Patašinės sen., Marijampolės sav.) sutartiniais pagrindais, arba
- sudaryti sutartį su atliekų vežėju dėl jų išvežimo.
Svarbu žinoti – Marijampolės savivaldybės administracija neorganizuoja žaliųjų atliekų išvežimo iš daugiabučių namų teritorijų.
Daugiau dėmesio tvarkai
- UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) kartu su Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistais dažniau tikrins, ar atliekos rūšiuojamos tinkamai. Bus žiūrima, kad mišrių atliekų konteineriuose nebūtų žaliųjų atliekų, pakuočių ar stiklo.
- Primename, kad netinkamas atliekų rūšiavimas užtraukia administracinę atsakomybę.
Rūpinkimės savo miestu – tinkamai tvarkomos žaliosios atliekos padeda išlaikyti švarią aplinką ir prisideda prie visų mūsų gerovės.