„Rusija ruošiasi pulti Ukrainą iki sausio pabaigos“

Rusija prie Ukrainos sienų yra sukaupusi daugiau nei 92 000 karių ir ruošiasi puolimui sausio pabaigoje arba vasario pradžioje, dienraščiui „Military Times“ sakė Ukrainos gynybos ministerijos karinės žvalgybos vadovas generolas Kiryl‘as Budanov‘as.

„Puolama greičiausiai bus aviacijos, artilerijos, tankų, šarvuočių pajėgomis. Desantininkai puls rytuose, o karinis jūrų laivynas Odesos ir Mariupolio regionuose. Į Ukrainą bus veržiamasi ir per kaimyninę Baltarusiją. Rusijos didelio masto karinės pratybos „Zapad 21“ šių metų pradžioje parodė, kad, rusai gali vienu metu pulti 3500 desantininkų ir kitų specialiųjų pajėgų karių“ – išskirtiniame interviu „Military Times“ praėjusį šeštadienį sakė generolas.

Ataka, kuriai Rusija ruošiasi, pasak generolo K.Budanov‘o, būtų kur kas pražūtingesnė nei per 2014 metais įvykusį puolimą, kurio metu žuvo apie 14 tūkst. ukrainiečių.

Naujasis Ukrainos gynybos ministras Oleksij‘us Reznikov‘as kalbėdamas laikraščiui „Washington Post“ pastebėjo , jog dar neaišku ar Rusijos prezidentas Vladimir‘as Putin‘as jau apsisprendė dėl puolimo. Tačiau Rusija telkia jėgas, kad tai galėtų padaryti. O generolas K. Budanov‘as atkreipė leidinio „Military Times“ dėmesį į tai, jog nuolat didinamas Rusijos karių skaičius, dislokuojamos ginklų sistemos okupuotame Kryme, tarp kurių tokios kaip trumpojo nuotolio balistinės raketos „Iskander“. Generolas tik pasijuokė iš prielaidos, kad blogos oro sąlygos tuo metų laiku, galimai, atgrasytų rusus nuo puolimo. „Rusams tai nėra problema. Puolimas būtų galimas po keleto šiuo metu vykdomų propagandinių operacijų, kurių tikslas destabilizuoti Ukrainą ir pakenkti jos gebėjimui kovoti. Jie stengiasi kurstyti neramumus, veikia per protestus kurių metu žmonės pasisako prieš valdžią“- tvirtino Ukrainos karinės žvalgybos vadovas.

Tai apima ir vykstančius protestus prieš vakcinaciją nuo COVID-19, kuriuos, pasak K. Budanov‘o, surengė Rusija, kuri, taip pat bando kurstyti neramumus, susijusius su ekonomine situacija ir energijos šaltinių tiekimu. Jis teigė, kad Rusija bando kurstyti antivyriausybines nuotaikas ir ryšium su incidentu pramintu „Wagnergate“, kai apie 30 Rusijos privačios karinės grupuotės „Vagner“ narių, atsakingų už išpuolius Ukrainoje, pateko į Baltarusiją ir turėjo būti grąžinti į Ukrainą sulaikymui, tačiau su Baltarusijos KGB pagalba buvo išgabenti į Rusiją, sakė generolas K. Budanov‘as.

Rusijos propagandinės operacijos vykdomos norint parodyti, kad „šalies valdžia išdavė žmones“. Pasak žvalgybos vadovo, besitęsiantis pasienio konfliktas tarp Lenkijos ir Baltarusijos, kuriuo per Lenkijos sieną bandoma siųsti pabėgėlius į Europą, taip pat yra šių pastangų dalis. „Jie nori, kad padėtis šalies viduje vis aštrėtų ir kad pas mus pasikeistų vyriausybė. Jei jiems to nepavyks padaryti per sukeltus neramumus Ukrainoje, tada jų karinės pajėgos turės atlikti savo darbą“ – įsitikinęs K. Budanov‘as.

JAV ir Ukrainos žvalgybos vertinimai dėl Rusijos atakos laiko yra labai panašūs. Rusijos kariuomenės judėjimas rodo, jog įmanomas platesnio masto konfliktas, o Rusijos ambasada šeštadienį neatsakė į prašymą pakomentuoti tai. Pentagonas šeštadienį atsisakė komentuoti K.Budanov‘o vertinimus dėl galimos Rusijos atakos laiko ir pobūdžio bei nurodė į gynybos sekretoriaus Lloyd‘o Ostin‘o trečiadienį ir ketvirtadienį išsakytus komentarus.

JAV ir toliau stebi „nerimą keliantį Rusijos elgesį“, trečiadienį žurnalistams sakė Ostin‘as. „Mes nežinome ką ponas Putinas ruošia, tačiau šis judėjimas aplink Ukrainos sienas tikrai atkreipia mūsų dėmesį. Ir aš raginčiau Rusiją būti skaidresnei, paaiškinti ko ji ketina imtis. Mūsų parama Ukrainos suverenitetui teritoriniam vientisumui tebėra nepajudinama“ – sakė JAV gynybos sekretorius.

Generolas K. Budanov‘as sakė, kad JAV turi padėti atgrasyti Rusiją nuo įsiveržimo suteikdama papildomą karinę pagalbą ir padidindama diplomatinį bei ekonominį spaudimą, taikant daugiau sankcijų Rusijai įskaitant bankų sąskaitų areštą bei blokavimą. Be to, be jau pažadėtos ir suteiktos JAV pagalbos, įskaitant patrulinius laivus Mark VI, „Javelin“ prieštankines sistemas ir AN/TPQ-53 radarų sistemas, Ukraina nori papildomai oro gynybos raketų ir bepiločių lėktuvų sistemų bei elektroninių trukdžių įrangos“ – kalbėjo K. Budonov‘as.

JAV „Patriot“ raketų baterijos ir artilerijos bei minosvaidžių sistemos yra Ukrainos pageidavimų sąraše. AN/TPQ-53 sistemos jau buvo panaudotos labai efektyviai anksčiau vykusių konfliktų metu, sakė Ukrainos kariuomenės pareigūnai. K.Budanovas minėjo, kad prieštankinės „Javenlin“ sistemos, taip pat buvo panaudotos prieš Rusijos pajėgas. Visa tai kartu su Turkijos gaminamais bepiločiais orlaiviais „Bairaktar“, naudojant prieš Rusijos remiamų separatistų pajėgas sukuria didelę psichologinę atgrasomąją vertę, verčia rusus gerai pasverti savo veiksmus.

Bet, anot jo, Ukrainai reikia daugiau pagalbos iš Amerikos. „Manau, kad mums jos šiuo metu dar nepakanka. Mums reikia daugiau. Nė viena šalis, išskyrus Ukrainą, neturi karo su Rusija, o mes jau septynerius metus su ja kariaujame. Štai kodėl manome, kad JAV turėtų duoti mums viską, ko prašėme ir negavome anksčiau. Dabar yra tam tinkamas laikas. Nes po to gali būti ir per vėlu…“ – kalbėjo generolas apie esamą ir žadamą JAV karinę paramą Ukrainai.

Pagal užsienio žiniasklaidos agentūrų pranešimus parengė Vytautas Karsokas