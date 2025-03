Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ įšoko į „7bet-NKL“ ketvirtfinalio traukinį. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai savo aikštėje 76:68 (22:11, 16:20, 16:20, 22:17) laimėjo dramą prieš Vilniaus „Ryto-2“ jaunimą ir aštuntfinalio serijoje triumfavo 2-1.

Suvalkiečiai šio atkrintamųjų barjero yra neperžengę vos kartą, kai 2012-13 m. sezone aštuntfinalio serijoje 1-2 nusileido „Ryto“ dubleriams. Sostinės jaunimas aštuntfinalio etape sezoną baigė antrus metus paeiliui.

Iki trijų pergalių marijampoliečiai ketvirtfinalyje susitiks su trečiąją poziciją užėmusiu Kauno „Žalgiriu-2“.

Priešininkams vis į nugarą alsavęs sostinės jaunimas ištiksėjus pustrečio ketvirčio laiko išlygino rezultatą (44:44). Lemiamame kėlinyje iniciatyvos ėmėsi Matas Deniušas, kuris vilniečiams pelnė 7 taškus paeiliui bei išvedė svečius į priekį 56:54.

Po Gaidamavičiaus pasitarimo Domantas Vilys ir Žygimantas Šimonis pažadino suvalkiečius. Gynėjai surinko po 6 taškus iš eilės ir suteikė marijampoliečiams saugesnį atstumą (68:61).

Artėjant paskutinei rungtynių minutei Artūras Vilutis baudų metimais priartino sostinės ekipą prie varžovų (68:70), bet kitoje aikštės pusėje Vilys taip pat atsakė taikliomis baudomis (72:68).

Po svečių minutės pertraukėlės Ignas Urbonas pažeidė 5 sekundžių taisyklę ir sumažino vilniečių šansus kovoje dėl pergalės. Kitoje atakoje pražangą išprovokavęs Aurelijus Pukelis nubaudė svečius ir realizavo abi baudas švieslentėje degant 25 sekundėms (74:68).

Po to Nojaus Kuliešos tritaškis skriejo pro šalį ir likus 8 sekundėms Vytautas Šulskis baudomis įtvirtino dramatišką „Sūduvos-Mantingos“ triumfą – 76:68.

Nugalėtojams Šulskis per beveik 31 minutę pelnė 18 taškų (5/12 dvit., 2/2 trit., 2/2 baud.), sugriebė 2 ir perėmė kamuolį, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 16 naudingumo balų.

Ž. Šimonis per 36,5 minutės prie pergalės pridėjo 10 taškų, 6 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 16 efektyvumo balų.

Pralaimėjusiems Vilutis per beveik 24 minutes surinko 14 taškų (5/6 dvit., 0/2 trit., 4/4 baud.), 3 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas ir 16 naudingumo balų.

Šeimininkai šioje dvikovoje rungtyniavo be Mariaus Valukonio ir Igno Labučio, vilniečiai – be be Danieliaus Kasparo bei Ganto Križanausko.

„Sūduva-Mantinga“: Vytautas Šulskis 18 (5/12 dvit., 2/2 trit.), Tautvydas Kliučinykas 13 (3/7 trit.), Domantas Vilys 12 (5/5 baud.), Žygimantas Šimonis 10 (2/4 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Aurelijus Pukelis 9 (5/5 baud.).

„Rytas-2“: Ignas Urbonas 18 (4/6 trit., 6 atk. kam.), Matas Deniušas 17 (5/7 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.), Artūras Vilutis 14 (5/6 dvit., 4 rez. perd.).