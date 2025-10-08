Šakių rajono savivaldybė su apmaudu praneša, kad J. Lingio parke sulaužyti suoleliai. Liūdna, kai vieni kuria ir rūpinasi bendromis erdvėmis, o kiti jas niokoja.
Suprantama, kad kartais jaunimui (ir ne tik) gali atrodyti, jog Šakiuose trūksta veiklų arba, kad jėgų perteklius verčia ieškoti įdomesnių pramogų. Tačiau primenama, kad mieste yra daugybė saugių ir prasmingų užsiėmimų: Jaunimo, kūrybos ir sporto centras siūlo gausybę veiklų įvairaus amžiaus žmonėms, veikia sporto klubai, lauko treniruokliai ir kitos sporto erdvės po atviru dangumi, taip pat yra galimybių prisijungti prie savanoriškų iniciatyvų.
Visos šios alternatyvos — kur kas geresnis pasirinkimas nei visiems skirtos infrastruktūros niokojimas.
Apie žalą jau informuota policija. Jeigu bus nustatyti kaltininkai, jiems (arba jų tėvams / globėjams) teks atlyginti padarytą žalą. Jeigu šių „stipruolių“ rasti nepavyks, suolelių tvarkymas bus finansuojamas iš visų mokesčių mokėtojų lėšų – t. y. pinigų, kurie galėtų būti investuoti į viešąsias erdves, teks skirti vandalizmo padariniams tvarkyti.
Raginama visus gyventojus saugoti bendrą turtą ir pranešti, jeigu turite informacijos apie šį įvykį arba vaizdo įrašų, padedančių nustatyti kaltininkus.
Informaciją galite teikti tiesiogiai policijai arba pranešti Šakių seniūnijai (seniūnas Dalius Jasevičius).
Dėkojama visiems tiems, kurie rūpinasi mūsų miesto aplinka ir prisideda prie saugios bei draugiškos gyvenamosios erdvės kūrimo.