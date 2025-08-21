Rugpjūčio 20 d. Šakių kultūros centre vyko mokymai-pratybos „Jaunų žmonių lyderystės kompetencijų ugdymas“, į kuriuos atvyko gausus dalyvių būrys.
Mokymus vedė lektorius, edukologijos magistras, neformaliojo ugdymo specialistas Nerijus Miginis. Nerijus daugiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.
Mokymų tikslas – skleisti modernios lyderystės sampratą Lietuvos ugdymo įstaigose ir organizacijose, supažindinti dalyvius su lyderystės ugdymo strategijomis. Pasak lektoriaus, Lietuvos ugdymo įstaigose vyrauja autoritarinės lyderystės samprata. „Svarbu ugdyti mokytojų, jaunimo darbuotojų ir visų dirbančiųjų su jaunimu žinias apie lyderystę, skirtingus lyderystės stilius, situacinę lyderystę bei suteikti praktinių įrankių, metodų ir ugdymo strategijų, kaip ugdyti socialiai atsakingus lyderius“ – sakė Nerijus Miginis.
Mokymų dalyviai mokėsi praktinių lyderystės ugdymo metodų, kuriuos galės taikyti dirbdami su jaunimu. Dalyviai taip pat supažindinti su įvairia lyderystės ir bendruomeniškumo ugdymo literatūra.
Mokymus pratybas „Jaunų žmonių lyderystės kompetencijų ugdymas“ finansuoja Šakių rajono savivaldybė bei Šakių kultūros centras.