Rugsėjo 12 d. Šakių kultūros centro galerijoje atidaryta Lolitos Rūgytės tapybos darbų paroda, skirta M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Parodoje eksponuojami autorės tapybos darbai atspindi kūrybinį dialogą su M. K. Čiurlionio palikimu, jo menine ir dvasine pasaulėjauta. Lolitos Rūgytės kūriniuose galima įžvelgti tiek pagarbią nuorodą į genialaus menininko vizijas, tiek šiuolaikinę interpretaciją, persmelktą asmeninio santykio su muzika, gamta ir vidiniais išgyvenimais.
Ši paroda – tai kvietimas pažvelgti į Čiurlionio įkvėptą meną nauju žvilgsniu, kartu prisimenant ir įprasminant jo neįkainojamą indėlį į Lietuvos ir pasaulio kultūrą.
Parodą kviečiama aplankyti iki spalio 10 d.