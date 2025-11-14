Ketvirtadienis Šakių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje neeilinė buvo diena. Tarnybos bendruomenė atsisveikino su ilgamečiu viršininku Virginijumi Rekešiumi, kuris ugniagesių gelbėtojų sistemai atidavė beveik 35-erius metus, o nuo 1999-ųjų vadovavo Šakių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.
Pagerbti pareigas paliekančio vadovo atvyko Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius, administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis bei gausus būrys kolegų, bendražygių ir tarnybos bičiulių.
Netrūko nuoširdžių žodžių ir prisiminimų – kolegos atvirai dalijosi, kiek daug Virginijaus ramybė, patirtis ir žmogiškas palaikymas jiems reiškė kasdienėje tarnyboje.
Virginijui Rekešiui įteiktas mero padėkos raštas už ilgametę ir atsakingą tarnybą Šakių krašto žmonių saugumui, profesionalumą, ryžtą ir lyderystę telkiant stiprią ir patikimą komandą, operatyvumą ekstremaliose situacijose bei reikšmingą indėlį stiprinant bendruomenės saugą ir pasitikėjimą ugniagesių gelbėtojų veikla.
Dėkojama Virginijui Rekešiui už prasmingus ir atsakingus tarnybos metus.