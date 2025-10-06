Šakių rajono savivaldybė informuoja apie infrastruktūros darbų eigą savivaldybės gyvenvietėse.
- Gotlybiškiuose jau atnaujinta Mokyklos gatvės asfalto danga;
- Kriūkuose baigiamas kapitalinis Jazminų gatvės remontas – atnaujinamas kelio pagrindas ir klojama asfalto danga;
- Išdaguose taip pat atnaujinta Tuopų gatvės kelio danga, o artimiausiu metu bus atnaujinta ir pėsčiųjų bei dviračių tako danga.
Dėkojama gyventojams už kantrybę ir supratingumą vykdant darbus!
Dirbama ūkiškai ir kūrybingai – kad kiekviena gatvė ne tik taptų patogesne ir saugesne, bet ir tarnautų ilgai ir patikimai.
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė