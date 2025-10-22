Šakių rajono savivaldybė informuoja, kad 2025 m. spalio–gruodžio mėn. bus vykdomas asbesto turinčių atliekų surinkimas ir išvežimas iš Šakių rajono seniūnijų pagal žemiau pateiktą grafiką.
Grafikas pagal seniūnijas / laikotarpis:
- Šakių seniūnija 2025-10-27 – 2025-11-07
- Slavikų seniūnija 2025-11-10 – 2025-11-21
- Sudargo seniūnija 2025-11-10 – 2025-11-21
- Kidulių seniūnija 2025-11-10 – 2025-11-21
- Gelgaudiškio seniūnija 2025-11-24 – 2025-12-05
- Plokščių seniūnija 2025-11-24 – 2025-12-05
- Kriūkų seniūnija 2025-11-24 – 2025-12-05
- Lekėčių seniūnija 2025-12-08 – 2025-12-19
- Lukšių seniūnija 2025-12-08 – 2025-12-19
- Sintautų seniūnija 2025-12-08 – 2025-12-19
- Griškabūdžio seniūnija 2025-12-22 – 2025-12-31
- Kudirkos Naumiesčio seniūnija 2025-12-22 – 2025-12-31
- Žvirgždaičių seniūnija 2025-12-22 – 2025-12-31
- Barzdų seniūnija 2025-12-22 – 2025-12-31
VEŽĖJAS PATS SUSISIEKS SU GYVENTOJAIS PRIEŠ KONKREČIĄ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO DIENĄ
Prašoma gyventojų užtikrinti, kad atliekos būtų tinkamai supakuotos ir prieinamos išvežimui.
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė